Friedberg

18:00 Uhr

Friedberg verpasst Stadtmarketingpreis – und gewinnt trotzdem

Plus Das QR-Quiz des Friedberger Aktivrings bekommt zwar keine Auszeichnung, ist aber Vorbild für andere Städte. Das kommt bei der Jury gut an.

Von Bianca Dimarsico Artikel anhören Shape

Mit dem QR-Quiz unter dem Motto „Innenstadt erLEBEN“ will der Aktivring Friedberg die Innenstadt und den Einzelhandel in Schwung bringen. Das Angebot richtet sich vor allem an Familien mit Kindern. Initiatorinnen des Projektes sind Renate Mayer, Vorsitzende des Aktivrings, und Christina Jäckle, Organisatorin des Wunschbaums Friedberg. Bei der Verleihung im Bayerischen Wirtschaftsministerium gehen sie dieses Mal leer aus. Die beiden Frauen nehmen von dem Event trotzdem viel mit.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

