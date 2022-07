Friedberger Halbmarathon 2022: Termin, Strecke und Ergebnisse

2022 findet wieder der Friedberger Halbmarathon statt. Alle Infos rund um Termin, Strecke und Ergebnisse haben wir hier für Sie zusammengestellt.

Die Stadt Friedberg lädt 2022 wieder zum Halbmarathon ein und geht damit bereits in die 19. Runde. Seit 2003 findet die Sportveranstaltung jährlich rund um den Friedberger Berg statt. Eine Ausnahme gab es allerdings: Im Jahr 2020 musste die Veranstaltung aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt werden.

Die Strecke beim Friedberger Halbmarathon beläuft sich auf 21,1 km. Bis zu 1250 Läuferinnen und Läufer können an dem Sportevent in Friedberg teilnehmen. Wer beim Friedberger Halbmarathon nicht selbst mitlaufen möchte, ist dazu eingeladen, alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Laufs anzufeuern. Verpflegung gibt es im Halbmarathonbiergarten auf dem Friedberger Marienplatz.

Möchten Sie mehr zum Friedberger Halbmarathon 2022 erfahren? Wann ist der genaue Termin? Wo geht die Strecke entlang? Wie läuft die Anmeldung ab und wo gibt es die Ergebnisse im Überblick? Hier in diesem Artikel haben wir alle wichtigen Infos zum Friedberger Halbmarathon für Sie zusammengestellt.

Video: SAT.1

Wann findet der Friedberger Halbmarathon 2022 statt? Das ist der Termin

2022 geht der Friedberger Halbmarathon bereits zum 19. Mal über die Bühne. Der genaue Termin für den Friedberger Halbmarathon wurde auf Sonntag, 11. September 2022, datiert. Los geht es um 10 Uhr vormittags auf dem Marienplatz in Friedberg.

Strecke beim Friedberger Halbmarathon 2022

Die Strecke beim Friedberger Halbmarathon beläuft sich auf insgesamt 21,1 km und setzt sich aus vier gleichen Runden zusammen. Jede Runde hat eine ungefähre Länge von 5,3 km. Für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer besteht die Möglichkeit, den Lauf nach jeder vollbrachten Runde zu beenden. Start und Ende jeder Runde ist der Marienplatz in Friedberg. Der Rest der Strecke verläuft entlang der Friedberger Stadtmauer inklusive des Berganstiegs mit 13 Prozent Steigung, des Friedberger Bahnhofs, der Ekherstraße, des Friedberger Krankenhauses und der Ludwigsstraße.

Für die passende Stimmung beim Friedberger Halbmarathon 2022 sorgen Trommler und wohl zahlreiche Zuschauerinnen und Zuschauer entlang der Strecke, welche die Teilnehmerinnen und Teilnehmerin anfeuern. Außerdem wird der Lauf von Moderatoren begleitet.

Lesen Sie dazu auch

Das sind die Ergebnisse beim Friedberger Halbmarathon 2022

Der 19. Friedberger Halbmarathon findet am Sonntag, 11. September 2022, ab 10 Uhr statt. Nachdem die Teilnehmerinnen und Teilnehmer an diesem Tag im Ziel sind, können die Ergebnisse auf der offiziellen Seite vom 19. Friedberger Halbmarathon abgerufen werden.

Den Friedberger Halbmarathon gibt es bereits seit dem Jahr 2003. Hier haben wir eine Liste mit den Gewinnerinnen und Gewinnern der letzten Jahre für Sie zusammengestellt:

Jahr Damen Herren 2021 Caro Bayer Matthias Zech 2020 / / 2019 Julia Laub Ahmed Tamam 2018 Sabrina Zimmermann Florian Kerber 2017 Barbara Auer Heiko Middelhoff 2016 Petra Stöckmann Andreas Beck 2015 Petra Stöckmann Roman Deisenhofer 2014 Petra Stöckmann Andrew McLeod 2013 Petra Stöckmann Bruno Schumi 2012 Petra Stöckmann Bruno Schumi 2011 Petra Stöckmann Richard Negele 2010 Sabrina Riedl Bruno Schumi 2009 Sabrina Riedl Richard Negele 2008 Bettina Sattler Andrew McLeod 2007 Sandra Wolgschaft Thomas Straßmeir 2006 Irene Psaier Thomas Straßmeir 2005 Andrea Gartner Richard Negele 2004 Dr. Suzan Groß Thomas Straßmeir 2003

Alexander Scherl

Friedberger Halbmarathon 2022: Startgebühr und Starterpaket

Wer beim Friedberger Halbmarathon 2022 teilnehmen möchte, wird gebeten, sich vorab anzumelden. Die Startgebühr bei einer Anmeldung bis zum 30. Juni 2022 belief sich auf 20 Euro. Bis zum 4. September 2022 kostet die Startgebühr 22 Euro. Falls es dann noch übrige Startplätze gibt, sind diese für 25 Euro pro Person zu haben. Nähere Informationen zur Anmeldung können Sie ebenfalls der offiziellen Internetseite vom Friedberger Halbmarathon 2022 entnehmen.

Neben der Teilnahme am Friedberger Halbmarathon sind in dem Preis ein Funktionsshirt sowie Getränke und Verpflegung auf der Strecke enthalten. Zusätzlich in der Gebühr inkludiert ist ein halbes Grillhendl oder eine Obsttüte mit Getränke nach dem Lauf und die Möglichkeit einer kostenlosen Massage.