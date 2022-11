Friedberg

Große Pläne für den Stadtteil: Wird Rinnenthal zu Stadtrats Liebling?

Plus In Sachen Ortsentwicklung in Rinnenthal muss die Friedberger Kommunalpolitik eine schwierige Entscheidung treffen. Andere Stadtteile könnten ins Hintertreffen geraten.

Von Thomas Goßner

Eine Aufwertung der Ortsmitte rund um die Laurentiuskirche, ein Erlebnis- und Besinnungsweg, ein Nutzungskonzept für die alte Schule und die Ausweisung von Baugrundstücken - die Ideenliste für die künftige Entwicklung von Rinnenthal ist lang. Wie die Vorschläge in die Tat umgesetzt werden können und welche Auswirkungen das für die anderen Stadtteile von Friedberg hat, darüber diskutierte der Planungsausschuss des Stadtrats in seiner jüngsten Sitzung.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

