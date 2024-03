Friedberg

vor 17 Min.

Grüne fordern 33 Prozent Anteil geförderter Wohnungen in Baugebieten

Plus Die Stadtratsfraktion der Grünen stellt Anträge, um mehr bezahlbaren Wohnraum in Friedberg zu schaffen. Außerdem geht es um Insektenschutz auf Sportanlagen.

Von Ute Krogull

In Großstädten wie München und Augsburg ist es schon üblich, nun soll auch in Friedberg jedes Neubaugebiet einen festen Anteil an geförderten Wohnungen aufweisen. Das fordert die Stadtratsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen in einem Antrag, um bezahlbaren Wohnraum zu schaffen.

Wir die Fraktion im Gespräch mit unserer Redaktion darlegte, soll der Stadtrat dazu ein Gesamtkonzept erarbeiten, das sogenannte sektorale Bebauungspläne mit einem Mindestanteil von 33 Prozent sozial gefördertem Wohnraum zum Inhalt hat. Von sektoralen Bebauungsplänen spricht man ursprünglich, wenn sich ein Bebauungsplan nur auf bestimmte Bereiche (Sektoren) bezieht. Doch gibt es einen relativ neuen Bebauungsplantyp gleichen Namens, der sich auf Festsetzungen für Wohnungsbau beschränkt und die Ausgestaltung des Bedürfnisses insbesondere nach sozialem Wohnungsbau unterstützen soll.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen