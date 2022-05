Heilige Corona zieht in die Friedberger Stadtpfarrkirche ein

Der Friedberger Wolfgang Auer hat die Statue geschaffen. Am Samstag wird sie im Rahmen eines Gottesdienstes geweiht.

Seit Donnerstag hängt eine Statue der Heiligen Corona in der Friedberger Stadtpfarrkirche. Der Bildhauer Wolfgang Auer schnitzte die Statue, die auch künftige Generationen an die Pandemie erinnern soll. Zusammen mit Stadtpfarrer Steffen Brühl und Ideengeber Franz Reißner hieß er sie nun in St. Jakob willkommen.

Die Heilige ist unter anderem die Schutzpatronin gegen Seuchen. An der Basis der Statue sind die Friedberger Stadtkulisse und eine Maske, das Symbol der Pandemie, zu erkennen. Die Finanzierung übernahmen Friedberger Privatpersonen, Vereine und die Stadtsparkasse Augsburg. Weihbischof Anton Losinger segnet am Samstag, 14. Mai, um 18.30 Uhr die Figur im Rahmen eines Gottesdienstes.