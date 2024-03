Friedberg

vor 50 Min.

Hochzeitsfeiern werden doppelt so teuer: Die Mieten im Schloss steigen

Plus Bei Festen und Tagungen im Friedberger Schloss müssen die Nutzer nun deutlich tiefer in die Tasche greifen. Private Feiern trifft es besonders hart.

Von Bill Titze

Heiraten oder Geburtstag feiern, wo einst Adlige residierten - dieser Traum wird im Wittelsbacher Schloss wahr. Die Räume sind gut gebucht. In Zukunft wird eine Feier in den historischen Sälen jedoch ein gutes Stück teurer. Das beschloss der Stadtrat. Woran das liegt - und wie viel eine Hochzeit ab sofort kostet.

Bereits fünf Jahre ist es her, dass der Tarif geändert wurde; damals hatte man ihn sogar gesenkt. Das war noch vor Ukraine-Krieg und Corona. Seitdem haben sich die Preise in quasi allen Lebensbereichen deutlich erhöht, Stichwort Inflation. Nicht zuletzt deshalb passt die Stadt nun die Entgelte für private Feiern, Kulturveranstaltungen sowie das sogenannte Bürgerschloss an. "Die Mietpreise für die Nutzung des Wittelsbacher Schlosses sollten dieser Entwicklung in angemessener Form folgen, um mit den in diesem Zeitraum gestiegenen Betriebs- und Instandhaltungskosten Schritt zu halten", heißt es in der Sitzungsvorlage des Stadtrates.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen