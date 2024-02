Lechkiesel-Künstler stellen in der Archivgalerie Friedberg  aus

Jeder Künstler hat bei "Mal 2qm" zwei Quadratmeter Platz, seine Kunst zu präsentieren. Am Freitag wird die Ausstellung eröffnet.

Unter dem Titel „Mal 2qm“ präsentieren Künstlerinnen und Künstler des Kunstkreises Lechkiesel vom 16. bis 25. Februar ihre Arbeiten in der Archivgalerie Friedberg. Darunter finden sich Malereien in Acryl- und Mischtechnik, Zeichnungen, Druckgrafiken, Installationen, Skulpturen sowie Plastiken aus Holz, Stein, Stahl und Bronze - ein künstlerischer Spannbogen vom Gegenständlichen hin zum Abstrakten.

Zu den Ausstellern zählen Rainer Bruhland, Thomas Brunner, Martin Ebner, Inge Eder, Sonja Freund, Angelika Friedel, Rita Höfler, Gernot Kragl, Jürgen Krass, Horst Langer, Ottilie Leimbeck-Rindle, Inge Lemmerz, Anita Lenz, Margot Marquardt, Claudia Nietsch-Ochs, Jonas Ochs, Sigrid Prochaska, Kirsti Rampp, Ursula Roll, Irene Rung, Marianne Samweber, Beate Schnabel, Frauke Stolte, Arnold Suiter und Erika Young. Jeder von ihnen darf entsprechend dem Titel „Mal 2qm“ seine neuesten Arbeiten auf zwei Quadratmetern präsentieren.

Zuletzt stellte der Kunstkreis Lechkiesel 2017 in der Archivgalerie aus. Der Kunstkreis Lechkiesel Kissing ist ein loser Zusammenschluss, in dem sich kunstinteressierte und künstlerisch kreative Menschen zusammenfinden, die sich überwiegend der Malerei widmen. Druckgrafiken, Skulpturen, Plastiken und Installationen ergänzen das künstlerische Schaffen. Obwohl der Kunstkreis seinen Standort in Kissing hat, kommen viele Künstler aus der ganzen Region, dem Landkreis Aichach-Friedberg und der Stadt sowie dem Landkreis Augsburg. Der Anspruch des Vereins ist es, Kunst zu fördern, zur Kunst hinzuführen und in der Öffentlichkeit Interesse und Neugierde zu wecken.

Die Ausstellung in der Archivgalerie Friedberg (Adresse: Pfarrstraße 6) ist Freitag, Samstag, Sonntag jeweils von 14 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei. Die Vernissage findet am Freitag, 16. Februar, um 18 Uhr statt. Die Eröffnung wird musikalisch umrahmt vom Gitarristen Ali Sanli Hizal. (edme)