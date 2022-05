Mehr Luxus als im Berghaus Rinnen für Friedberger Wanderer

Regine Nägele erzählt, wie ihr erster Besuch im neuen Heim des Alpenvereins verlief und welche Ausflüge man in Vorderhornbach machen kann.

Es ist nur ein kleiner Ort in Österreich, dieses Vorderhornbach im Lechtal, mit nicht einmal 300 Einwohnern. Hier kaufte der Alpenverein, Sektion Friedberg, das schöne und vollständig möblierte "Haus Tirol", nachdem das bisherige gepachtete "Berghaus Rinnen" wegen Kündigung aufgegeben werden musste. Von Sonntag bis Freitag hatten wir uns als Gruppe einquartiert, um zu wandern. Einige waren zum ersten Mal überhaupt da.

Blitzsauber war es von den letzten Besuchern, die Tage zuvor genächtigt hatten, hinterlassen worden. Man spürt die Verbundenheit der Mitglieder zu ihrem Verein. Viele fleißige Hände sorgten beim Umzug von Rinnen in das neue Heim für eine vollständige und überlegte Ausstattung des Hauses. An alles wurde gedacht.

Vom Staubsauger bis zu den ordentlich verstauten Putz- und Pflegemitteln; bei den beiden Küchen an die reichliche Ausstattung, die alles bietet, um für eine Vielzahl von Gästen aufkochen und servieren zu können; es gibt Spiele für Erwachsene und Kinder, Schreibutensilien,Wanderkarten, Informationsmaterial; neue Polsterauflagen liegen auf den langen, glatten Holzbänken in den Aufenthaltsräumen, sogar Wäscheständer finden sich auf den Balkonen. Erforderlich ist, die Bettwäsche nebst Handtüchern wie gewohnt selbst mitzubringen. Aber die Waschbecken in jedem Schlafzimmer sind ein neuer, willkommener Luxus.

Großzügig ist die zum Teil mit einem Balkon überdachte Terrasse. Hier kann man an langen Tischen bei schönem Wetter sich die Brotzeit gut schmecken lassen. Liegestühle und Sonnenschirm finden sich im geräumigen, angebauten Schuppen.

Aufenthaltsraum im "Haus Tirol" in Vorderhornbach mit Blick in die Küche. Foto: Rudolf Nägele

Die Wanderungen zur Petersberger Alm, zur Stablalm, über die Hängebrücke Holzgau bei traumhaftem Wetter und gutem Essen auf den Almen werden in lebhafter Erinnerung bleiben. Am letzten Tag marschierten wir von Vorderhornbach aus Richtung Reutte. Nach elf Kilometern freuten wir uns auf eine mittägliche Jause. "Schon seit ein paar Jahren gibt es hier keine Wirtschaft mehr, leider!", erfuhren wir von einer Frau aus dem Ort Forchach. Das scheint in vielen kleineren Orten der Umgebung der Fall zu sein.

So nahmen wir den nächsten Bus und fuhren zurück. Er hielt direkt vor dem "Haus Tirol". Eine solche Bushaltestelle ist ein weiterer Luxus, den es in Rinnen so nicht gab.

Eines von vielen Ausflugszielen rund um Vorderhornbach in Tirol ist die Petersberger Alm mit Kinderspielplatz. Foto: Rudolf Nägele

Neben der weiteren Umgebung interessierte uns auch die örtliche Gastronomie. So kehrten wir im nahen Gasthof Rose ein. Das Abendessen schmeckte vortrefflich. Die Hauswirtin empfahl ihren frischen, hausgemachten Marillen-Quarkstrudel. Den feinen Blätterteig für diese süße Köstlichkeit hatte sie selbst zubereitet.

Das Berghaus Rinnen, das leider aufgegeben werden musste, wird in guter Erinnerung bleiben. Aber mit dem Kauf von Vorderhornbach ist von der Vorstandschaft ein für den Friedberger Alpenverein hervorragender Ersatz gefunden worden. Regine Nägele