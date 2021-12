Nach Absage: Bestimmte Adventsbuden dürfen doch verkaufen

Plus In der Friedberger Innenstadt stehen Adventsbuden und verkaufen Waren - wie ist das nach der Absage des Friedberger Advents möglich?

Zum Leid der Fieranten und der Besucher, aber zum Schutz vor weiteren Infektionen wurden in Friedberg die Weihnachtsmärkte abgesagt. Die Stadt Friedberg liefert nun ein Konzept, wie dennoch ein paar Fieranten ihre Ware unter die Menschen bringen dürfen.