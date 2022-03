Nach Querdenker-Debatte: So läuft der Auftritt von Knedl & Kraut in Friedberg

Plus Musiker Toni Bartl hält sich bei der Veranstaltung mit Verschwörungstheorien zurück. Beim Publikum im Friedberger Schloss kommt das Programm des Trios gut an.

Gegen Verschwörungstheorien, Aufrufe zur Impfverweigerung oder andere Querdenker-Äußerungen hatten sich die Zuhörer von "Knedl & Kraut" im Friedberger Schloss umsonst gewappnet. Musiker Toni Bartl, der im Vorfeld des Auftritts mit einschlägigen Kommentaren in den sozialen Netzwerken eine Kontroverse auslöste, hielt sich bei der Veranstaltung zurück. Am Ende des Programms bedankte er sich bei Bürgermeister Roland Eichmann für die Einladung – das könnte eine ironische Replik auf dessen Aussage gewesen sein, für Bartl sei es nach diesem Abend vorbei im Friedberger Schloss. Aber vielleicht war es auch nur eine Höflichkeitsformel, die Bartl bei jedem Auftritt verwendet. Ansonsten war das Programm "Bayerische Weltreise" völlig harmlos unterhaltsam.