Petition für schnelle Verbindung auf der Paartalbahn

Nahverkehrsexperte Herbert König warnt vor den Folgen des geplanten Deutschlandtakts. Er fordert die Friedbergerinnen und Friedberger auf, sich gegen Verschlechterungen zu wehren.

Der Deutschlandtakt der Deutschen Bahn will viel erreichen: doppelt so viele Reisende und ein Viertel mehr Marktanteil der Schiene am Güterverkehr. Das bedeutet aber mehr Züge und könnte den 15-Minuten-Takt auf der Paartalbahn zwischen Friedberg und Augsburg gefährden. Deshalb hatte die SPD Friedberg zu einer Informationsveranstaltung eingeladen mit Herbert König, der 24 Jahre die Münchner Verkehrsgesellschaft geleitet und den Augsburger Verkehrsverbund mitbegründet hatte. König betonte, wie wichtig es sei, dagegen vorzugehen.

"Wir müssen die Entwicklung des Friedberger Bahnanschlusses aktiv verfolgen und sollten uns nicht scheuen, für unsere Interessen einzutreten", erklärte er. Die Gefahr sei konkret, denn im finalen Fahrplanentwurf für den Deutschlandtakt sei der 15-Minuten-Takt nicht mehr enthalten und stattdessen auf eine mögliche Straßenbahnverbindung verwiesen. Die aber habe eine dreimal so lange Fahrzeit zum Augsburger Hauptbahnhof gegenüber der Regional-S-Bahn.

Friedberger sollen auf die Straßenbahn ausweichen

Dabei hatte die bayerische Verkehrsministerin Kerstin Schreyer (CSU) im Sommer 2021 noch schriftlich bestätigt, dass mit der Finanzierungszusage des Bundes für den Umbau des Friedberger Bahnhofs der 15-Minuten-Takt langfristig gesichert werden könne, wohl aber seien in Abhängigkeit von den Fahrzeiten des Fernverkehrs Verschiebungen im Minutenbereich möglich.

Die Friedbergerinnen und Friedberger sollten sich gegen diese Verschlechterung wehren und die dauerhafte Sicherung des 15-Minuten-Takts einfordern, so Nahverkehrsexperte König bei der Veranstaltung des SPD-Ortsverbandes. Deshalb spiele die Mobilisierung der Nutzer und die Sensibilisierung der Politik eine entscheidende Rolle. Nur durch breite Unterstützung aus der Bevölkerung könne der notwendige politische Druck aufgebaut werden, um die relevanten Entscheidungsträger zum Handeln zu bewegen. Dazu gehöre es, eine aktuelle Petition zu unterschreiben.

Warum der 15-Minuten-Takt für Friedberg wichtig ist

Auch die Ortsvereinsvorsitzende der SPD, Ulrike Sasse-Feile, betonte, wie wichtig der 15-Minuten-Takt für Friedberg sei: Das gesamte Stadtbuskonzept sei darauf abgestimmt. Für Pendler nach München sei eine gute Verbindung nach Hochzoll elementar. Die Haltestelle Haunstetter-Straße ist für Schülerinnen und Schüler sowie das Personal der Uniklinik nötig.

Dem schloss sich die SPD-Landtagsabgeordnete Simone Strohmayr an: "Die Paartalbahn muss dauerhaft im 30-Minuten-Takt ab Aichach und 15-Minuten-Takt ab Friedberg erhalten bleiben. Der Freistaat Bayern muss als Besteller dafür sorgen. Deshalb unterstütze ich die Petition." Voraussetzung für einen attraktiven Nahverkehr seien auch die Umbauarbeiten und die Barrierefreiheit am Bahnhof, sagte Bürgermeister Roland Eichmann.

Die Petition zur Beibehaltung des 15-Minuten-Takts auf der Paartalbahn ist im Internet unter https://chng.it/q8pfWRTf6p zu finden. (AZ, gth)