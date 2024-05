Raub in Friedberg: Polizei schildert, was in der Extremsituation zu tun ist

In Friedberg wird ein Mann überfallen. Die Chance, Opfer eines solchen Verbrechens zu werden, ist gering. Doch wie verhält man sich, sollte es geschehen?

Es passierte um 22 Uhr im Osten von Friedberg: Ein 36-Jähriger wurde am vergangenen Dienstag in der Ekherstraße Opfer eines Raubüberfalls. Zwei Unbekannte bedrohten den Mann mit einem Messer, schlugen auf ihn ein und entkamen mit seiner Tasche samt Inhalt. Die Wahrscheinlichkeit, Betroffener eines solchen Verbrechens zu werden, ist relativ gering. Doch wie verhält man sich, sollte man sich plötzlich in eine derart bedrohlichen Situation wiederfinden? Die Polizei gibt dazu Tipps.

Das oberste Gebot, sollte man Opfer eines Überfalls werden, lautet: möglichst Ruhe bewahren. Denn für die Handlungsempfehlungen des Polizeipräsidiums Schwaben Nord ist ein kühler Kopf hilfreich. Wie Pressesprecher Markus Trieb schildert, soll man sich als Betroffener nach Möglichkeit den Täter und den Handlungsablauf genau einprägen. Nach der Tat gilt es, sofort die Polizei über den Notruf 110 zu informieren. Um die Aufklärung des Verbrechens zu erleichtern, sei es zudem hilfreich, Augenzeugen auszumachen: "Bitten Sie Passanten und andere Beobachter der Straftat, sich als Zeuge zur Verfügung zu stellen und notieren Sie sich deren Personalien", rät die Polizei.

Raubüberfall in Friedberg: Diese Tipps gibt die Polizei, um sich zu schützen

Doch sollte man sich gegen die Tat wehren? Diese Frage ist nicht einfach zu beantworten. Trieb empfiehlt: "Leisten Sie Widerstand nur dann, wenn Sie sich der Täterin oder dem Täter gegenüber körperlich überlegen fühlen und eine reelle Erfolgsaussicht besteht." Denn gerade als älterer Mensch könnten bei aktiver Gegenwehr durch massive Gewaltanwendung oder durch einen Sturz erhebliche Gesundheitsschäden drohen. "Grundsätzlich gilt: Gesundheit ist wichtiger als Geld", sagt Trieb.

Kritisch sieht die Polizei das Mitführen von Waffen oder Tierabwehrgeräten. Das könne die Gewaltbereitschaft von Tätern noch weiter steigern. "Sich zu bewaffnet, hilft in der Regel nicht weiter, sondern erhöht stattdessen die Gefährlichkeit der Situation", sagt Trieb. Eigene Waffen könnten auch gegen den Besitzer selbst verwendet werden. Im Wittelsbacher Land zeigt sich schon seit mehreren Jahren ein Trend zur Bewaffnung der Bürger. Im Landkreis werden immer mehr kleine Waffenscheine ausgestellt, die das öffentliche Mitführen einer Signal-, Reizstoff- und Schreckschusswaffen erlauben. Laut Landratsamt sind mehr als 1400 Menschen im Besitz einer solchen Erlaubnis – Tendenz steigend.

So gehen Täter bei einem Überfall vor

Die beste Möglichkeit, einem Raubüberfall zu entgehen, ist natürlich, überhaupt nicht in diese Situation zu kommen. Auch dafür hat die Polizei mehrere Tipps zur Hand. Straßenräuber suchen der Polizei zufolge vorwiegend dunkle und abgelegene Straßen, Wege oder Plätze auf. Daher gelte es, solche Orte zu vermeiden und nach Möglichkeit auf beleuchtete und belebte Straßen auszuweichen – auch, wenn das einen Umweg bedeutet. Vergessen sollte man nicht, dass Täter unerkannt bleiben wollen. Daher rät Trieb: "Beobachten Sie Ihre Umgebung aufmerksam." Sollten einem dabei verdächtige Personen auffallen, sollte man die Nähe anderer Menschen oder Gruppen suchen: "Oftmals lassen Täter von ihrem Vorhaben ab, wenn sie sich beobachtet fühlen beziehungsweise sich die Situation geändert hat."

In bestimmten Situationen ist man außerdem in größerer Gefahr, Betroffener eines Überfalls zu werden. Laut Polizei stellen Alkoholisierte und in ihrer Wahrnehmung beeinträchtigte Personen bevorzugte Opfer dar. Trieb rät daher: "Nehmen Sie nach dem Genuss alkoholischer Getränke für den Heimweg öffentliche Verkehrsmittel wie Busse, Bahnen oder Taxis in Anspruch." Zudem sollte man bedenken, dass es Räuber hauptsächlich auf Bargeld abgesehen haben: "Bei der Auszahlung von Geldbeträgen an Geldautomaten, in Kreditinstituten und Poststellen nehmen sie potenzielle Opfer genau ins Visier." Daher gilt: Man sollte niemals für andere erkennbar Bargeld nachzählen oder anderweitig darauf aufmerksam machen, wie viel Geld man mit sich führt.

Müssen sich Friedbergerinnen und Friedberger nun Sorgen darüber machen, selbst Opfer eines Raubüberfalls zu werden? Ein Blick in die Statistik des Polizeipräsidiums Schwaben Nord zeigt, dass das Risiko nicht sehr hoch ist. Zwar ist die Zahl von Gewaltdelikten in Aichach-Friedberg von 2022 auf 2023 von 86 auf 104 im Jahr 2023 gestiegen, allerdings ist langfristig ein Rückgang der Kriminalität zu verzeichnen. Im Wittelsbacher Land zeigt der Zehn-Jahres-Vergleich einen Rückgang der gesamten Straftaten um 12,9 Prozent.