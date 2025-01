Rohrbacher Hochzeitsmesse bietet alles rund ums Ja-Sagen

Im Frühjahr beginnt wieder die Hauptsaison der Hochzeiten. Doch geplant werden will ein solches Event mit ausreichend Vorlauf. Kein Wunder, dass Hochzeitsmessen deshalb im Winter stattfinden. So auch die Messe im Eichenloft in Rohrbach, die in diesem Jahr zum ersten Mal stattgefunden hat. Stefan Fuß, Inhaber des Restaurants „Goldener Stern“, zu dem die Eventlocation gehört, möchte die Veranstaltung von gewohnten Messen abheben: „Der Eichenloft hat ein ganz anderes Ambiente als große Hallen, es ist alles etwas kleiner und persönlicher.“ Im Jahr 2022 eröffnete die Familie Fuß die Lokalität in Laufnähe zum „Goldenen Stern“.

