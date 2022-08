Friedberg

vor 36 Min.

Schließfächer sollen am Friedberger See jetzt die Wertsachen der Gäste schützen

Plus Die Spinde wurden ursprünglich für die Bayerische Landesausstellung 2020 beschafft und finden jetzt neue Verwendung. Was Badegäste dazu sagen und welche Anregung sie haben.

Von Manuel Rank

Als Theresa Freitag aus Augsburg mit ihrem Mann an einem verlassenen Strand in Spanien kurz ins Wasser springen will, erwartet die beiden beim Zurückkommen eine böse Überraschung: Ihnen wurde unter anderem die Jacke geklaut. Seitdem nehmen sie zum Baden nur noch wenige Wertsachen mit und teilen sich mit dem Schwimmen auf, damit ihre Sachen nie unbeobachtet zurückbleiben. Um den Gästen am Friedberger See solche Unannehmlichkeiten zu ersparen, wurden Schließfächer installiert.

