Friedberg

So wird der Traum von der eigenen Sauna wahr

Plus In und um Friedberg gibt es inzwischen mehrere Anbieter, die mobile Schwitzfässer und -hütten vermieten. Die im Lockdown geborene Idee wurde zum Geschäftsmodell.

Von Sabine Roth

Evelyn und Laura Heisinger, Fabian Rohrmoser und Tobias Meggle erfüllten sich mit ihrer mobilen Sauna zum Mieten im vergangenen Herbst ihren Traum. Sie gesellten sich damit zu den zwei anderen Anbietern im Landkreis Aichach-Friedberg, denn der ursprünglich während der Corona-Pandemie entstandene Trend hält noch immer an - auch, weil wegen der Energiekrise einige öffentliche Saunen wie in Friedberg noch geschlossen sind.

Wie sie zu ihrer Schwitzhütt'n kamen? Gemeinsam verbrachten sie ein Wochenende auf einer Berghütte in Österreich. Es gab kein Fernsehen und kein Radio - nur eine Fasssauna war vorhanden. Von diesem Erlebnis waren sie so begeistert, dass sie noch im Urlaub überlegten, wie sie selbst eine solche mobile Sauna anschaffen und diese auch anderen Menschen zur Verfügung stellen könnten. "Viel Zeit verbrachten wir damit, eine für uns passende Sauna zu finden und unser Geschäft aufzubauen. Wichtig war es uns, dass es einen Vorraum gibt und die Sauna mit Holz beheizt werden kann. Per WhatsApp-Call haben wir die Sauna dann gekauft und auf dem Weg zum Abholen noch schnell einen Anhänger besorgt", sagt Tobias Meggle.

