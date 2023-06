Friedberg

18:30 Uhr

Sommerstimmung pur: So war die Fête de la Musique 2023 in Friedberg

Plus Wetter, Ambiente und Stimmung bei der Fête de la Musique sind perfekt. Es gibt einen Rekord an teilnehmenden Bands und Besuchern.

Von Lara Bolz

Sommer, Sonne, Weißweinschorle – so feierte Friedberg den längsten Tag im Jahr. Das Fête de la Musique fand in ganz Friedberg statt. Aus jeder Ecke drangen Melodien und erfüllten die Stadt mit einer besonderen Stimmung. In der Luft lag der süße Geruch, den man von Jahrmärkten kennt. Mehr als 5000 Musikfans ließen sich das Fest nicht entgehen und bestaunten die 37 Bands, so viele wie nie zuvor, die auf Spendenbasis auftraten. Ab 17 Uhr wurde Programm geboten und bis spät in die Nacht gefeiert. Offizieller Schluss war heuer 22.30 Uhr. "Vor 24 Uhr ist heute nicht Schluss. Nach dem Offiziellen werden wir so noch ein bisschen zusammensitzen", sagt Christian Fußner, Chef der Bar Paradox. Einen kleinen Wermutstropfen gab es.

Gegen Abend wurde es voll in Friedberg. Von französischen Chansons über deutsche Schlager bis hin zu bekannten Popsongs – es war für jeden etwas dabei. Die Trommelgruppe Tam Koba brachte einen Hauch Brasilien mit und entlockte so manchen Gästen einen leichten Hüftschwung zu den Sambarhythmen. "Es ist nicht nur das Trommeln. Da gehört eine ganze Choreografie dazu", erzählt die Leiterin Natalie Goldenbohm. Bis zu fünf Kilo kann eine Trommel wiegen. Das stoppte die Gruppe aber in keiner Weise. Kraftvoll wurden die Drumsticks geschwungen und dazu getanzt.

