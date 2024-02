Friedberg-Stätzling

18:30 Uhr

Nach dem Wasserschaden ist vieles neu im Stätzlinger Kindergarten

Die Kita St. Georg in Stätzling wurde vom August-Unwetter schwer getroffen. Nun ist sie saniert.

Plus Der Stätzlinger Kindergarten wurde vom Unwetter im August schwer getroffen. Das Untergeschoss stand unter Wasser. Viele halfen. So sieht es jetzt in der Kita St. Georg aus.

Von Philipp Holzhey

Den 26. August 2023 wird die Kita St. Georg in Stätzling so schnell nicht wieder vergessen. Bei dem großen Unwetter wurde das gesamte Untergeschoss der Kindertagesstätte überflutet. Bis zu 15 Zentimeter hoch stand das Wasser in den Räumen des 1993 neu errichteten Gebäudeteils. Lange war unklar, wer für den Schaden aufkam, da die Diözese Augsburg keine Elementarversicherung für das Gebäude abgeschlossen hatte. Inzwischen hat sich vieles verändert. Nach über einem halben Jahr Renovierungsarbeiten sollen die Kinder den generalsanierten Bereich nun wieder beziehen können. Offen ist noch, auf wie viele Schultern sich die sechsstellige Schadenssumme letztlich verteilt. Der Großteil musste bisher vorgestreckt werden.

Das Wasser brach gleich an mehreren Stellen in das Gebäude ein. Ein Schwachpunkt waren die zur Straße ausgerichteten Fenster und die bodentiefen Glastüren im Bereich der Schlafräume der Kita. Der Kanal unter der Haberskircher Straße konnte die Wassermassen nicht mehr bewältigen. Träger der Einrichtung ist die katholische Pfarrkirchenstiftung St. Georg; Kirchenpfleger Peter Gürtler hält den Kanal für zu klein dimensioniert. Ans gleiche Kanalsystem solle ein Neubaugebiet mit 45 neuen Häusern angeschlossen werden. "Da ist aus meiner Sicht auch die Stadt gefordert, Maßnahmen zu ergreifen, damit so etwas nicht so schnell wieder passiert. Der Kanal muss über kurz oder lang vergrößert werden", meint Gürtler.

