Friedberg

vor 33 Min.

Stätzlinger Neubauprojekt bleibt weiter in der Warteschleife

Die Entscheidung über das Neubauvorhaben an der Haberskircher Straße in Stätzling wurde noch einmal vertagt.

Plus Obwohl der Investor den Forderungen der Stadt nachkommt, vertagt der Planungsausschuss die Entscheidung über das Neubauvorhaben in Stätzling ein weiteres Mal.

Wie dicht und wie groß darf auf einer ehemaligen Hofstelle in Stätzling gebaut werden? Mit dieser Frage hatte sich der Planungsausschuss des Friedberger Stadtrats bereits vor einigen Wochen auf Antrag der CSU beschäftigt. Auf dem Grundstück an der Haberskircher Straße sollten fünf Gebäude mit insgesamt 55 Wohnungen und einer Tiefgarage entstehen. Die Verwaltung wurde beauftragt, mit dem Bauwerber über eine Reduzierung zu verhandeln. Das ist inzwischen geschehen, doch im Ausschuss gab es weiter Kritik. Auch aus der Nachbarschaft in Stätzling kamen Bedenken gegen eine Bebauung in dieser Größenordnung.

Schon bei der vorangegangenen Beratung hatte Baureferentin Lillian Heß erläutert, dass sich das Vorhaben in die Umgebung einfüge, da es in unmittelbarer Nachbarschaft Bezugsfälle gebe und die vorliegende Planung keine unlösbaren Konflikte beinhalte. Allerdings seien die gewünschten Dachaufbauten so nicht zulässig, und die Firsthöhe müsse um mindestens einen Meter reduziert werden.

