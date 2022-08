Zum Friedensfest lebt Friedberg ganz besonders auf

Augsburgs Straßen sind leer, die Friedberger Innenstadt ist dafür umso voller. Die Geschäftsleute haben sich viele Ideen für die Gäste ausgedacht.

Vor der Tiefgarage warten Autos darauf hereingelassen zu werden, vor Cafés und Restaurants sind die meisten Plätze besetzt. Denn während in Augsburg das Friedensfest ein Feiertag ist, nutzt Friedberg den Tag, um sich als Einkaufsziel zu präsentieren. An vielen Ecken der Altstadt gibt es Aktionen und Stände. 200 Menschen dürfen sich über einen Gutscheingewinn freuen.

Ein Blickfang ist die Graffiti-Wand von Robert Kempe alias Mista Sed. Vor zwölf Jahren hat sich der studierte Kommunikationsdesigner aus Augsburg mit seiner Kunst selbstständig gemacht. Am Montag steht vor der Pfarrkirche St. Jakob und arbeitet an einem neuen Kunstwerk, etwa drei auf sechs Meter groß. "Für das Bild werd' ich länger als einen Tag brauchen", meint Kempe. Das fertige Motiv hat er auf einem Tablet gespeichert. Bunt wird es sein, Friedberg wird in Form von blauen Häusern abstrakt dargestellt. Wenn es fertig ist, soll das Graffiti beim Skatepark Steirer Berg aufgestellt werden.

Robert Kempe malt seit 25 Jahren Graffitis. Sein neustes Werk soll bald am Friedberger Skatepark aufgestellt werden. Foto: Bianca Dimarsico

Hinter ihm gibt es eine Mitmal-Aktion für Groß und Klein. Jeder der möchte, kann kommen und ganz nach Belieben die Leinwand füllen. Am Ende entsteht ein Bild aus vielen Mitwirkenden. Die Aktion, die ursprünglich für Kinder gedacht war, lockt auch ältere Kreative an. Ob Gesichter oder Blumen, jeder und jede bringt sich auf eine ganz eigene Art und Weise ein.

Gemeinsam mit vielen anderen können Kreative und Kunstinteressierte vor der Pfarrkirche St. Jakob eine Leinwand füllen. Foto: Bianca Dimarsico

Familie Zank ist an diesem Tag aus Hochzoll nach Friedberg gekommen. Das Ehepaar und ihre vier Kinder haben am Montag frei und flanieren durch die Ludwigstraße. "Wir sind da, weil bei uns alles geschlossen ist. Wir müssen für unseren Sohn die Brille einstellen und sonst noch ein paar Sachen erledigen", meint das Ehepaar. Sie sind nicht zum ersten Mal in Friedberg, sie kommen gerne her, um dort einzukaufen.

Viele der Ideen für das Friedensfest kommen vom Aktiv-Ring Friedberg. Die Organisation setzt sich für die Stärkung des Einzelhandels im Friedberger Stadtkern ein. Den Augsburger Feiertag sehen die Mitglieder als perfekte Gelegenheit, um Friedberg auch für Menschen von außerhalb als Einkaufsstadt attraktiv zu machen. Geschäftsführerin des Aktiv-Rings Renate Mayer und die anderen ehrenamtlichen Mitglieder hatten deshalb die Idee für die Aktion "Friedenslos".

Wer einen Gutschein gewinnen möchte, muss durch die Ludwigstraße

Ein Los bekommen alle, die mit ihrem Auto in einer der Tiefgaragen parken. So wolle man diese attraktiver machen, erklärt Michael Schmitz, Mitglied des Aktiv-Rings. Carina und Sara helfen freiwillig mit und verteilen die Flyer und Kekse an die einfahrenden Autos. "Viele kommen aber gar nicht aus Augsburg, sondern aus dem Friedberger Umkreis", sagt Carina, welche sich die Kennzeichen der Autos anschaut.

Die Buchhandlung Gerblinger baut zum Friedensfest einen eigenen Stand auf. Kulinarik-Interessierte können sich hier durchprobieren. Foto: Bianca Dimarsico

Einen eigenen Stand hat die Buchhandlung Gerblinger vor ihrem Geschäft aufgebaut. Hier darf jeder, der mag, kostenlos Essig, Gewürze, Aufstriche und Spirituosen probieren. In der Früh ist hier noch nicht viel los, Mitarbeiterin Heidi Mühlbauer rechnet nachmittags mit mehr Menschen. "Alkohol wollen die Leute gar nicht probieren, die müssen alle noch Auto fahren", sagt sie und lacht.

Von 900 verteilten Losen dürfen sich 200 Menschen über einen Gewinn freuen. Diesen gibt es in Form des City Schecks: ein Gutschein über 11 Euro, der in über 50 Läden in der Friedberger Altstadt eingelöst werden kann. Wer seinen Gutschein am Montag noch nicht eingelöst hat, muss sich keine Sorgen machen. Der City Scheck ist drei Jahre lang gültig. "Die Leute sollen durch Friedberg schlendern und so sehen, wie schön das Einkaufen in Friedberg eigentlich ist", erklärt Renate Mayer. Dem stimmt Aktiv-Ring Mitglied Michael Schmitz zu. "Generell ist unser Ziel, dass Menschen von außerhalb auch gerne ein zweites Mal nach Friedberg kommen", fasst der Geschäftsinhaber zusammen.