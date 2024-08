Zwischenbericht zum kommunalen Wärmeplan ist nun online abrufbar

Das Ziel ist klar: Bis 2040 soll Friedberg klimaneutral mit Wärme versorgt werden. Um das zu erreichen, zeigt der kommunale Wärmeplan, welche Energieträger an welchen Orten der Stadt sinnvoll sein könnten. Die Stadt Friedberg befindet sich mit der TÜV Rheinland Consulting GmbH in Zusammenarbeit mit dem Softwareunternehmen greenventory momentan in der Erstellung dieser kommunalen Wärmeplanung. Sie wird voraussichtlich bis zum 31. Oktober abgeschlossen sein. Die Wärmeplanung besteht aus den Schritten Bestandsanalyse, Potenzialanalyse, der Erstellung eines Zielszenarios und der Erarbeitung einer Wärmewendestrategie.

Kommunaler Wärmeplan Friedberg: Zwischenbericht steht online

Nachdem nun die ersten beiden Schritte abgeschlossen sind, veröffentlicht die Stadt Friedberg auf ihrer Homepage einen Zwischenbericht, aus dem alle Bürgerinnen und Bürger detaillierte Informationen zur Methodik und zu ersten Ergebnissen entnehmen können. Der Zwischenbericht zum Download steht auf der Homepage der Stadt Friedberg unter www.friedberg.de/wirtschaft-bauen/kommunale-waermeplanung.

Eine weitere Bürgerinfoveranstaltung zum Thema „Kommunale Wärmeplanung“ findet am Donnerstag, 24. Oktober, um 19.30 in der Mensa der Grund- und Mittelschule statt. (AZ)