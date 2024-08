Profitiert der Landkreis Aichach-Friedberg bei Fusion von AVV und MVV?

Alle Fahrgäste sollen vom geplanten Anschluss des AVV an den MVV profitieren, der jetzt bekannt wurde. Der Vorteil für das Wittelsbacher Land, sozusagen Schnittstelle zwischen dem Augsburger und dem Münchner Verkehrsverbund, liegt auf der Hand. Die Altbayern in Schwaben sind im Osten und Süden umgeben von oberbayerischen Landkreisen (Dachau, Fürstenfeldbruck und ab 2025 Landsberg), die schon jetzt oder bald Teil des ÖPNV-Systems für München und Umland sind. Seit Jahrzehnten hadern Pendler und Gelegenheitsfahrer mit dem Tarifdschungel und schlechten Verbindungen in Richtung Osten und Landeshauptstadt. Werden die Probleme durch die Fusion der Verkehrsverbünde gelöst? Die Meinungen gehen auseinander.

