500 Gäste feiern beim Jubiläumskonzert der Kissinger Musikkapelle mit

Großen Ansturm gab es beim Konzert zum 100-jährigen Bestehen der Kissinger Musikkapelle. Sie überzeugte mit Hits von James Last bis zu ABBA und den Beatles.

Ein fulminantes Konzert mit einem Streifzug durch die schönsten Klassiker, ausgelassene Stimmung, viele Gäste - besser kann ein Jubiläum kaum ablaufen. Musikfreunde aus Kissing, Mering, Augsburg, Bobingen, München, Eschenlohe und sogar aus Schweinfurt waren gekommen, um mit der Musikkapelle „Die Kissinger“ den 100. Geburtstag zu feiern. Unter ihnen war etwa Ute Jahn aus Ried, die im Gospelchor Schmiechen singt. Sie freute sich auf ihre Mitsängerin Jutta Breidbach, die auch Mitglied der Musikkapelle Kissing ist, und verriet, dass sie in ihren Geburtstag hineinfeiern wolle. Das Publikum genoss den abwechslungsreichen Abend, der von Deutschland in die USA, nach Österreich, Schweden und Italien führte. Als Zugabe und krönenden Abschluss hatten „Die Kissinger“ den Evergreen „Hey Jude“ von den Beatles vorbereitet. Die Gäste schwangen dazu die bereitgestellten Leuchtstäbe begeistert im Takt mit.

Großes Konzert in der Kissinger Paartalhalle

Erster Vorstand Herbert Failer freute sich über so viele Geburtstagsgäste in der mit vielen bunten Luftballons, auch in Form von Musiknoten und -instrumenten, geschmückten Paartalhalle. Er hieß vor allem die Ehrenmitglieder Georg Deininger, Franz Vötter, Edi Thurner und Josef Bernhard willkommen. Ebenso begrüßte er Altbürgermeister Manfred Wolf, Kissings zweiten Bürgermeister Franz-Xaver Sedlmeyr, Pfarrer Alfredo Quintero, zahlreiche Gemeinderäte und Mitglieder vieler Kissinger Vereine.

Die Gründungsmitglieder der Musikkapelle Kissing im Jahr 1924. Foto: Musikkapelle Kissing

Mit „Musik ist Trumpf“, der Titelmelodie der gleichnamigen Fernsehserie mit Peter Frankenfeld eröffneten die 26 Musiker und Musikerinnen ihren fulminanten Auftritt. „Wir wollen Musik machen und gemeinsam Spaß haben“, forderte Herbert Failer als Moderator das Publikum zum Mitsingen und Mitklatschen auf. Schon beim zweiten Lied „Griechischer Wein“ von Udo Jürgens war der Funke auf das Publikum übergesprungen. Dies war das Lieblingslied von Josef und Gabriele Kennerknecht aus Mering, die den Abend und die gute Organisation lobten.

Klassiker begeistern Gäste in Kissing

Der Trompeter Markus Röhm überraschte als hervorragender Sänger bei dem Lied „Aber bitte mit Sahne“. Er und Jutta Breidbach brillierten im Duett als Frank und Nancy Sinatra in „Something stupid“. Nach der Pause zeigten sich die Musiker in T-Shirts mit bunten Musiknoten und präsentierten zwei herausragende Medleys, die bekanntesten Abba-Melodien und Welthits aus Italien. Dirigent Friedl Michelitsch hatte sich als Gondoliere umgezogen und sang den Hit „Marina“ von Rocco Granata, der im Jahr 1959 ganze drei Monate auf Platz Eins in Deutschland war. Aus den USA hatten Michelitsch und Failer die Hits „Down Town“ von Petula Clark und „Sweet Caroline“ von Neil Diamond ausgewählt, die von Jutta Breidbach und Ronny Hill erstklassig gesungen wurden.

Eine volle Halle zum Jubiläumskonzert der Kissinger Musikkapelle. Foto: Heike Scherer

Das Publikum war restlos begeistert und forderte mit stehenden Ovationen eine Zugabe. „Ich danke euch für diesen fantastischen Abend“, sagte Ehrengast Georg Deininger. Diese Aussage bekräftigten auch viele Besucherinnen und Besucher, bevor sie den Heimweg antraten. Als Erinnerung an den besonderen Abend erhielt jeder Gast die Festschrift „Musikkapelle Kissing e. V. 100 Jahre“. Im Auftrag der Kapelle hielt ein Student der Filmhochschule München viele Eindrücke dieses Abends mit der Kamera fest.

Info: Vorstand Herbert Failer freut sich über neue Musiker und Musikerinnen in der Kapelle. Mehr Informationen über die Musikkapelle Kissing e. V. findet man auf der Seite www.die-kissinger.de.