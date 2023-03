Kissing

vor 17 Min.

Blick ins Wasserwerk: So funktioniert die Versorgung in Kissing

Plus Hinter dem Kissinger Wasserwerk steckt ein komplexes System. Woher kommt das Wasser im Notfall? Wie wirkt sich die Klimakrise aus? Ein Blick hinter die Türen.

Von Anna Katharina Schmid

Den wenigsten Bürgerinnen und Bürgern dürfte das unscheinbare Häuschen in der Lechauenstraße bisher aufgefallen sein. Eher noch die Schilder zum Trinkwasserschutzgebiet: Denn hinter den roten Wänden und blauen Türen verbirgt sich das Kissinger Wasserwerk. Ein in den 1950er-Jahren gebauter Brunnen befördert das Wasser nach oben, Hunderte Liter sprudeln in der Minute durch die Rohre. Seit November sind die Stadtwerke Augsburg hier zuständig. Ein Gespräch mit Spezialist Florian Killer über anstehende Investitionen, die Auswirkungen der Klimakrise auf das Trinkwasser - und wie sinnvoll Wasserfilter in privaten Haushalten wirklich sind.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

