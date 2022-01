Kissing

vor 28 Min.

Corona-Ausbruch: Erkrankte Bewohner im Haus Gabriel sind gesundheitlich stabil

Plus Das Haus Gabriel in Kissing erlebt bereits den zweiten Corona-Ausbruch. In der Betreuungseinrichtung wurde die hochansteckende Omikron-Variante nachgewiesen.

Von Gönül Frey

Sechs Bewohner und vier Mitarbeiterinnen des Kissinger Seniorendomizils Haus Gabriel wurden vergangene Woche mit PCR-Tests als coronapositiv nachgewiesen. In Schnelltestergebnissen der Einrichtung waren es dann sogar insgesamt 29 positive Ergebnisse. Am Freitag folgte eine Reihentestung durch das Gesundheitsamt. Dieses ist jedoch mittlerweile so überlastet, dass es keine Ausbruchsgeschehen in Einrichtungen mehr veröffentlichen kann (wir berichteten). Auf Nachfrage unserer Redaktion gab es auch vonseiten der Kissinger Einrichtung keine aktuellen Zahlen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen