Darum braucht Kissing für den Brandfall eine Drehleiter

Plus Im Gemeinderat wird der Feuerwehrbedarfsplan vorgestellt. Eine wichtige Voraussetzung hat die Kommune bereits erfüllt.

"Vorstellung des Feuerwehrbedarfsplans (FWBP)" stand auf der Tischvorlage in der aktuellen Sitzung des Kissinger Gemeinderates zu lesen. Hinter diesem Wortungetüm verbirgt sich ein Maßnahmenkatalog, der die Zusammenarbeit zwischen der Wehr und der Gemeinde strukturieren soll. "Der Feuerschutz kommt für unsere Kommune an vorrangiger Stelle, es geht ja um das Leben der Bürger", hatte der Zweite Bürgermeister der Gemeinde, Franz-Xaver Sedlmeyr, im Frühjahr bei der Einweihung der neuen Drehleiter gesagt. Und genau damit hatte die Gemeinde einen Punkt des Bedarfsplans bereits erfüllt, bevor dieser Knackpunkt überhaupt angesprochen worden war.