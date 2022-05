Kissinger Feuerwehr weiht neues Einsatzfahrzeug ein

Die Feuerwehr in Kissing wird künftig durch zwei neue Fahrzeuge verstärkt. Vor allem eine Drehleiter war für die Gemeinde nötig.

153 Jahre hat es gedauert, bis die Feuerwehr Kissing wieder eine Drehleiter in ihrem Fuhrpark hat. Neu hinzu kam auch ein Mannschaftstransportwagen. „Mit diesen Fahrzeugen sind wir für die zukünftigen Aufgaben bestens gerüstet", war sich Kommandant Matthias Rawein sicher. Bürgermeister Reinhard Gürtner ist ebenfalls froh über die neuen Geräte: „Die Feuerwehr Kissing ist jetzt durch die Drehleiter mit einem Fuhrpark ausgestattet, der auf die Bedürfnisse im Schutzbereich der Gemeinde Kissing zugeschnitten ist.“

Die Feuerwehr Kissing bei einer Übung im Brandcontainer. Foto: Christine Hornischer

Mit dem Mannschaftstransportwagen, der bereits seit zwei Jahren im Besitz der Feuerwehr ist, aber wegen Corona noch nicht geweiht werden konnte, ist zudem eine Auflage für den Kissinger Waldkindergarten am Seewieshof erfüllt, die Kinder bei Unwetter besonders schnell zu evakuieren. Direkt nach der Floriansmesse wurden der Mannschaftstransportwagen (MTW) und die Drehleiter (Drehleiter-Fahrzeug) am Wochenende durch Kissings Pfarrer Alfredo Quintero Madariaga gesegnet.

Neun Kissinger Feuerwehrleute absolvierten spezielle Ausbildungen

„Die neuen Fahrzeuge bedeuten auch einen enormen Aufwand und Ausbildung“, sagte Gürtner. Für das Drehleiter-Fahrzeug benötige man den Führerschein Klasse zwei und 35 Stunden Zusatzausbildung, erklärte stellvertretender Kommandant Michael Häfner. Erst dann dürfe man sich Drehleiter-Maschinist nennen. In Kissing haben bereits neun Feuerwehrleute diese Ausbildung absolviert.

Die erste Aufgabe für die Drehleiter am Einsatzort ist die Menschenrettung. „So können wir Menschen patientengerecht befördern“, sagt der stellvertretende Kommandant Max Mayrhofer. Die Drehleiter mit Korb ist übrigens das häufigste Hubrettungsfahrzeug bei Feuerwehren. „Jetzt können wir bei Einsätzen autark handeln und müssen nicht im Bedarfsfall andere Wehren anfordern“, erklärt Häfner.

Warum Kissing eine Drehleiter benötigt

Die Beschaffung der Drehleiter sei ideal abgelaufen. Die Gemeinde Kissing hatte ein Ingenieurbüro beauftragt, einen Feuerwehrbedarfsplan zu erstellen. Dieser bewertet die Leistungsfähigkeit der örtlichen Feuerwehr und legt Ziele für den Schutz der Bevölkerung zurecht. Dabei wurde klar, dass die Gemeinde eine Drehleiter benötigt. Grund hierfür sind die baulichen Gegebenheiten etlicher Gebäude in Kissing. Beispielsweise sind bei Altbauten die Treppenhäuser sehr eng. Die Feuerwehrleute würden mit einer Bahre nicht durchkommen und müssen die Menschen von außen retten.

Dass genau zu dieser Zeit die Stadt Friedberg ein solches Fahrzeug verkaufte, gleicht für Rawein fast einem Wunder. „Nach 153 Jahren ist dies die erste Drehleiter, die wir in unserem Fuhrpark haben“, freut sich der Kommandant. Die Feuerwehr Kissing wurde nämlich am 1. Mai 1869 gegründet. Somit ist die Wehr die älteste Vereinigung in Kissing.

Drehleiter

Die Drehleiter heißt offiziell DLK 23-12. Dieser Name steht für eine erreichbare Rettungshöhe von 23 Metern bei zwölf Metern Entfernung des Fahrzeugs von der Anleiterstelle. Die Drehleiter wurde gebraucht erstanden, hat aber gerade ihre Zehn-Jahres-Inspektion hinter sich, das heißt, alle vorgeschriebenen Teile und Komponenten wie etwa der Leiterpark wurden überprüft.

MTW (Mannschaftstransportwagen)

Der MTW ist ein reines Logistikfahrzeug, das im Einsatzfall weitere Kolleginnen und Kollegen zum Einsatzort bringen kann. Er sorgt so für Flexibilität bei der Feuerwehr. Außerdem dient er im Ernstfall dazu, die Kinder aus dem Kissinger Waldkindergarten schnell zu evakuieren.