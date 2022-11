Drei Tage Weihnachtszauber: Markt auf dem Rathausplatz wird verlängert

Der Weihnachtsmarkt von Kissinger Vereinen und Unternehmen findet heuer einen Tag länger statt. Magenbrot, Glühwein, Tänze: Das ist in Kissing geboten.

Im Jahr 2019 fand der beliebte HHK-Weihnachtsmarkt vor dem Kissinger Rathaus zum letzten Mal statt. Heuer stellt die Gemeinde wieder einen auf die Beine – mit einer Neuerung: Zum ersten Mal soll der Weihnachtsmarkt drei anstatt zwei Tage dauern. Am Freitagnachmittag, 25. November, geht es los. Der Vorsitzende der Kissinger Geschäftevereinigung Handwerk und Handel Kissing, Peter-Robert Fischer, freut sich: "Wir haben allerdings fünf Aussteller weniger als 2019. Vielleicht liegt das an der allgemeinen Verunsicherung in der Bevölkerung oder an der langen Pause", überlegt er. Aber es seien auch neue Aussteller hinzugekommen.

Da Kissing keine eigenen Hütten hat, holen zwei Kissinger Familien diese in Mering ab. Wie jedes Jahr werden die Pfadfinder eine Jurte aufbauen und bei den Ständen eine Nachtwache halten, um Einbrüche zu verhindern. In Mering sei das nachts einmal passiert, einige Standbesitzerinnen und -besitzer mussten damals erhebliche Verluste hinnehmen.

Beginn des Kissinger HHK-Weihnachtsmarkts ist am 25. November

Der Aufbau der Stände erfolgt bereits am Mittwoch, am Freitagnachmittag werden die Hütten von den Betreibern festlich geschmückt, sodass sie um 17 Uhr weihnachtlich erstrahlen. Gleichzeitig mit dem Beginn des Weihnachtsmarktes um 17 Uhr findet auch die Vernissage der Ausstellung des Kunstkreises Lechkiesel im Rathaus statt. Die Eröffnung durch den Ersten Bürgermeister Reinhard Gürtner und den HHK-Vorsitzenden Peter-Robert Fischer erfolgt um 18 Uhr. Anschließend wird das Tanzstudio Effekt in der Aula Tänze zeigen. Danach können die Besucherinnen und Besucher bis 21 Uhr einen Rundgang über den Weihnachtsmarkt machen, erste Geschenke besorgen oder sich auf ein Abendessen oder ein Glas Glühwein treffen.

Am Samstag öffnet der Weihnachtsmarkt bereits um 15 Uhr seine Pforten. Um 17 Uhr eröffnen der Bürgermeister und der HHK-Vorsitzende den Wunschbaum. Die Bürgerinnen und Bürger sind dazu aufgerufen, sich Wunschzettel abzunehmen mit Wünschen, die die Seniorinnen und Senioren der verschiedenen Kissinger Einrichtungen für Weihnachten geäußert haben. Wie schon in den letzten Jahren werden es auch diesmal nicht nur materielle Wünsche sein.

Die Päckchen mit den Geschenken sollen im TUI-Reisebüro in der Kornstraße 41 zu den Öffnungszeiten abgegeben werden, wo sie die HHK-Mitglieder kurz vor Weihnachten abholen und zu den Häusern bringen, verrät Peter-Robert Fischer. Bis 18 Uhr spielt der Posaunenchor Kissing. Am Sonntag öffnet der Markt bereits um 14 Uhr, schließt allerdings eine Stunde früher. Ab 14 Uhr verkauft die Mittelschule Kissing Bastelarbeiten in der Aula, um 15 Uhr wird der Nikolaus für die Kinder kleine Überraschungen vorbeibringen, von 16 bis 17 Uhr tritt die Musikkapelle Kissing auf.

Der Kissinger Weihnachtsmarkt war in den Jahren vor der Pandemie gut besucht. Foto: Vanessa Polednia (Archivbild)

Stände des Kissinger Weihnachtsmarktes

13 verschiedene Stände haben in diesem Jahr ihre Teilnahme am Kissinger Weihnachtsmarkt zugesagt. Die Pfadfinder bieten Magenbrot, Gewürzöle und selbst gemachte Artikel an. Am neuen Stand des Gartenbauvereins können Fruchtaufstriche, Kräutersalze, Vogeltränken und Vogelhäuschen erworben werden. Süßwaren bieten die Stände Wittmer und Heppenheimer an, bei Kandlers Schreibwaren können die Besucher kleine Geschenke und Schreibutensilien erstehen.

Wer beim Bummeln hungrig geworden ist, hat die Auswahl zwischen Fischfilet und Fischburgern bei Luggis Paartalforellen oder kann sich für Bratwürste oder Steaksemmeln bei der Hofmetzgerei zur oberen Mühle und Pauls Partyservice entscheiden. Markus Müller wird wieder eine warme Kürbissuppe anbieten, das Rote Kreuz Kissing verschiedene frische Waffeln, Kinderpunsch und Glühwein. Die Essstände bieten nicht nur diverse heiße, sondern auch kalte Getränke an. Auch der Kissinger Tierschutzverein Franz von Assisi e. V. nimmt wieder mit einem Stand am Weihnachtsmarkt teil.

Info: Die Öffnungszeiten des HHK-Weihnachtsmarktes auf dem Rathausplatz Kissing sind diesmal: Freitag, 25. November, von 17 bis 21 Uhr, Samstag, 26. November, von 15 bis 21 Uhr und Sonntag, 27. November, von 14 bis 20 Uhr.