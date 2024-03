Eine funktionierende Wasserversorgung ist kein Luxusproblem

Plus Am Wochenende kam es in Teilen der Gemeinde Kissing zu einem Ausfall beim Wasserwerk. Investitionen sind dringend notwendig. Ein Kommentar.

Wasserhahn auf und schon sprudelt es. Das sind wir gewöhnt und es ist nichts Besonderes, dass die Wasserversorgung reibungslos funktioniert. Dass das nicht so selbstverständlich ist, bekamen am Samstag Bürgerinnen und Bürger in Alt-Kissing zu spüren. Für eineinhalb Stunden oder auch länger blieben mehr als 30 Haushalte auf dem Trockenen sitzen. Das Kissinger Wasserwerk, das 2022 von den Stadtwerken Augsburg übernommen wurde, ist in die Jahre gekommen. Ein neuer Hochbehälter wird benötigt, und die Steuerung im Wasserwerk selbst ist störungsanfällig. Sie war wohl auch der Grund für den Ausfall am Samstag.

Störung wurde in Kissing schnell behoben

Investitionen, die dringend gemacht werden müssen, damit sich so ein Vorfall nicht wiederholt. Dieses Geld ist eine sinnvolle Ausgabe, kein Luxusprojekt, sondern lebensnotwendig. Die Stadtwerke haben am Samstag schnell auf den Ausfall reagiert und sich sofort an die Fehlerbehebung gemacht. Sie haben umfassend und schnell darüber informiert und nach eineinhalb Stunden konnte die Anlage wieder hochgefahren werden.

