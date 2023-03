Großaufgebot in Kissing: Feuerwehr löscht brennendes Haus

Die Feuerwehr Kissing ist Donnerstagnacht zu einem Brand mit vier Fahrzeugen und 21 Aktiven ausgerückt. In einem unbewohnten Haus war Feuer ausgebrochen.

Ein Haus in der Ottmaringer Straße in Kissing brannte Donnerstagnacht und die Feuerwehr Kissing rückte mit großem Aufgebot zum Löschen an. Die Rettungskräfte waren gegen 23 Uhr durch die Leitstelle Augsburg alarmiert worden.

Die Kameraden im ersten Löschfahrzeug bestätigten bereits bei der Anfahrt, dass Rauch und Feuerschein aus dem Gebäude drangen. Durch einen umgehenden Löschangriff unter Atemschutz konnte das Feuer schnell abgelöscht und das augenscheinlich unbewohnte Gebäude nach Personen abgesucht werden, wie die Feuerwehr berichtet. Dabei sei glücklicherweise niemand im Gebäude gefunden worden.

Feuerwehr Kissing beendet Einsatz an brennendem Haus gegen 2 Uhr morgens

Im Nachgang unterstützte die Kissinger Feuerwehr die Polizei mit kleineren Nachlöscharbeiten und der Belüftung des Gebäudes. Die Feuerwehr Kissing war mit vier Fahrzeugen und 21 Aktiven im Einsatz. Ebenfalls an der Einsatzstelle vor Ort waren Kräfte des Rettungsdienstes, der Kreisbrandinspektion und der Polizei.

Nachdem die Einsatzfähigkeit der Feuerwehr im Gerätehaus wiederhergestellt war, wurde der Einsatz gegen 2 Uhr morgens beendet und die Einsatzkräfte entlassen. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (AZ)