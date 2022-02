In Gegenverkehr geraten: Zwei Personen nach Unfall auf B2 im Krankenhaus

Eine 20-Jährige gerät auf der B2 bei Kissing in den Gegenverkehr und es kommt zu einem schweren Unfall. Die Polizei hat einen Verdacht bezüglich der Ursache.

Zu einem schweren Unfall ist es am Freitag auf der B2 zwischen Kissing und Augsburg gekommen. Wie die Polizei erst am Montag mitteilte, geriet eine 20-jährige Skoda-Fahrerin, die in Richtung Augsburg unterwegs war, gegen 22.30 Uhr auf die Gegenfahrbahn.

Unfall auf B2: Polizei nimmt Alkoholgeruch wahr

Dort kollidierte sie mit einem 34-jährigen Renault-Fahrer. An beiden Fahrzeugen entstand ein Totalschaden in Höhe von insgesamt rund 40.000 Euro. Die 20-jährige Unfallverursacherin sowie der 34-Jährige wurden verletzt ins Uniklinikum Augsburg gebracht, konnten aber mittlerweile wieder entlassen werden.

Ein Gutachter wurde mit der Erstellung eines unfallanalytischen Gutachtens beauftragt. Außerdem wurde bei der 20-Jährigen eine Blutentnahme angeordnet, da laut Polizei bei der Unfallaufnahme Alkoholgeruch bei ihr wahrnehmbar war. (AZ)