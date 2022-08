Kissing

18:15 Uhr

Nach der Rettungsaktion erholt sich der Auensee langsam vom Wasserverlust

An den Ufern des Auensees war der gesunkene Wasserstand deutlich zu erkennen.

Plus Nach dem Verlust von Millionen Litern Wasser füllt sich der Auensee wieder, wird aber weiterhin beobachtet. Zwischenzeitlich war sogar das Biotop ausgetrocknet.

Von Anna Katharina Schmid

Mittlerweile füllt sich der Auensee wieder, auch die Spezialistinnen und Spezialisten sind zuversichtlich. Denn mit der drastischen Hilfsaktion für die Friedberger Ach, bei der Millionen Liter aus dem See gepumpt wurden, war der Wasserstand um 20 Zentimeter gesunken, das Biotop ausgetrocknet. Auf der Erde hätten sie am vergangenen Wochenende leere Muschelschalen gefunden, erzählt Joachim Renner von der Kissinger Fischergilde. "Wir hatten Angst, dass die restlichen Muscheln auch noch kaputtgehen, und mussten eingreifen." Im nördlichen Bereich des Auensees, dem Naturschutzgebiet, fließt üblicherweise Wasser in das Biotop - ein idealer Lebensraum für kleine Fische, Frösche und Muscheln. Der wertvolle Lebensraum war gefährdet und erholt sich jetzt. Renner sagt: "Wenn nicht noch etwas passiert, sind wir mit einem blauen Auge davongekommen."

