Kissing

Neuer Frühstückstreff für Alleinerziehende in Kissing kommt gut an

Plus Die Räume des Kissinger Jugendtreffs Saphir werden auch am Wochenende genutzt: Einmal im Monat findet ein Angebot für Alleinerziehende und ihre Kinder statt.

Von Heike John

Wieder reger Betrieb herrscht im Jugendtreff Saphir, seit die KJF Augsburg Kinder- und Jugendhilfe im Herbst 2022 die Betreuung übernommen hat. Übers Wochenende ist es dort bis auf gelegentliche samstägliche Projekttage allerdings eher ruhig. Doch seit Anfang des Jahres ist einmal monatlich auch am Sonntag richtig was los. Denn dann lädt der Familienstützpunkt Süd der Katholischen Jugendfürsorge zum Frühstückstreff für Alleinerziehende und getrennt Lebende mit ihren Kindern.

Es gibt nicht viele Angebote für Alleinerziehende

„Unser Angebot findet großen Anklang“, freuen sich die Diplom-Pädagogin Elisabeth Arnold und die Diplom-Sozialpädagogin Jutta Aichmüller. Bis zu 17 Erwachsene und ihre Kinder im Alter von ein bis zwölf Jahren hat das Team bei den Treffen in den vergangenen Monaten empfangen. Sie kommen aus dem gesamten südlichen Landkreis und auch aus Augsburg. „Der Bedarf und der Wunsch nach Begegnung ist da, denn derlei Angebote gibt es nicht sehr viele.“ Sich an einen schön gedeckten Tisch setzen zu können, gemütlich zu frühstücken und sich mit Gleichgesinnten zu unterhalten, das genießen Alleinerziehende und getrennt Lebende, auf deren Schultern oft die alleinige Verantwortung für die Kinder lastet. Diese fühlen sich in den Räumlichkeiten des Jugendtreffs ebenfalls wohl und werden mit einem ein Bastel-, Spiel- oder Sportangebot in dieser Zeit betreut und beschäftigt.

