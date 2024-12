Restaurant Solea in Kissing schließt: Das sind die Gründe

Ein modernes Konzept, leichte Speisen, ein neuer Treffpunkt für alle Altersgruppen mitten in Kissing: Das hatten die Unternehmer Lisa und Florian Wolferseder im Sinn, als sie das Solea im Juni 2023 öffneten. Nur eineinhalb Jahre später geben die beiden bekannt, dass das Restaurant in der Rosenstraße schließen wird. „Es ist sehr schade, aber für das Solea ist die Reise zu Ende“, sagt Florian Wolferseder. Die Entscheidung sei ihnen nicht leicht gefallen, aber nötig gewesen.

2023 übernahm das Paar den ehemaligen Rosenhof in Kissing

In Kissing wurde in den vergangenen Monaten bereits viel gemunkelt. Vor allem, als das Restaurant im ehemaligen Rosenhof im Sommer mehrere Wochen am Stück geschlossen hatte. „Uns ist mitten im Sommer unser Koch weggebrochen. Er war der Hauptbestandteil des Soleas“, erklärt Lisa Wolferseder. Es war damals nicht möglich, die Situation personell zu stemmen, daher entschied man sich für eine temporäre Schließung. „Wir mussten überlegen, mit welchem Konzept wir wieder öffnen konnten“, beschreibt die Kissingerin. Man setzte auf unkomplizierte Gerichte wie Pinsa, Pasta und Salate und günstigere Preise, um die Gäste anzusprechen. „Das ist nicht so angenommen worden, wie wir gehofft hatten.“

Icon Vergrößern Der Umbau im Restaurant Reitpark Mergenthau ist seit einem Jahr abgeschlossen. Foto: The Seidels, Anna Katharina Schmid Icon Schließen Schließen Der Umbau im Restaurant Reitpark Mergenthau ist seit einem Jahr abgeschlossen. Foto: The Seidels, Anna Katharina Schmid

Dabei hatte das Solea einen guten Start. Für die Wolferseders kam das Angebot zum richtigen Zeitpunkt: Die Eigentümer des ehemaligen Rosenhofes waren an sie herangetreten und hatten ihnen ein komplett eingerichtetes Restaurant angeboten, in das nicht zusätzlich investiert werden musste. Das eigene Restaurant im Reitpark Mergenthau befand sich zu dem Zeitpunkt im Umbau. „Das war eine tolle Chance.“ Am Anfang bewährte sich das frische Konzept der Wolferseders, die Nachfrage war groß. Vor allem das Frühstücksangebot wurde gut angenommen. Aus Sicht des Personals war das eine besondere Schicht, wie Florian Wolferseder erzählt. „Von der Energie und Stimmung her die schönste, die ich in zehn Jahren Selbstständigkeit erlebt habe.“ Doch gleichzeitig wohl eine der betriebswirtschaftlich anspruchsvollsten. „Ohne Konditorei und Bäckerei im Hintergrund ist das kaum zu stemmen.“

Ihr Fokus liegt auf dem Restaurant Reitpark Mergenthau

Nach den personellen Schwierigkeiten und weiteren Komplikationen mussten sie eine Entscheidung treffen: „Es ist uns im Moment nicht möglich, bei zwei Restaurants 100 Prozent zu geben“, sagt Florian Wolferseder. Zusätzlich beobachten die Gastronomen schon seit einiger Zeit, dass die Gäste beim Essengehen generell zurückhaltender geworden sind. „Alles ist teurer geworden. Kaum jemand geht noch zwei, dreimal die Woche essen.“ Das Solea schließt also zum 13. Dezember. Gutscheine für das Restaurant können allerdings auch danach noch in Mergenthau eingelöst werden, betont der Kissinger. Für die Räume in der Rosenstraße ist man bereits auf der Suche nach Nachpächtern. „Wir sind den Eigentümern so dankbar, dass wir uns dort verwirklichen konnten. An der Beziehung zu ihnen ist es nicht gescheitert. Wir haben uns einfach schwergetan, dort Fuß zu fassen“, betont der gelernte Koch. „Wir versuchen jetzt gemeinsam, eine gute Strategie für die Zukunft des Ladens zu entwickeln.“

Auch ohne das Solea ist das Paar gut beschäftigt. Seit Januar 2024 läuft der Betrieb im Restaurant im Reitpark wieder, inklusive der neuen Eventlocation, einem großen Saal für Hochzeiten und Feiern. Das erfordere Aufmerksamkeit: „Wir möchten uns jetzt ganz auf Mergenthau konzentrieren, das ist unser Herzensprojekt.“ Hier haben die beiden Unternehmer schon einige Ideen. In Zukunft planen sie unter anderem mehr Veranstaltungen und wieder Turniere, die Öffnungszeiten sollen ausgeweitet werden. „Nach Corona und den Stürmen soll hier wieder richtig Leben einkehren.“ Einige Vorhaben haben sie bereits umgesetzt: Seit Kurzem bietet das Restaurant in Mergenthau einmal wöchentlich Fine-Dining mit einem gehobenen 6-Gänge-Menü für zehn bis zwölf Gäste an und ein Lieferservice wurde eingerichtet, ebenso wie ein Business Lunch an einigen Tagen unter der Woche für Firmen. Im Moment fokussieren sich die Wolferseders aber auf die große Silvesterparty in Mergenthau. „Dann schauen wir, was das nächste Jahr so bringt.“