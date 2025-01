Unbekannter fällt drei Bäume am Burgstall: Gemeinde erstattet Anzeige

Das zeitliche Zusammentreffen ist auffällig. Gerade hatte die Gemeinde Kissing angekündigt, dass sie am Burgstall wieder den Bewuchs zurückschneiden wird. Zum ersten Mal fand dieser Rückschnitt im Frühjahr 2022 statt und sorgte für massive Kritik. Empörte Bürgerinnen und Bürger sprachen von Kahlschlag. Damals mussten unter anderem zwei alte Lärchen weichen. Heuer geht es nur noch um einen Rückschnitt nachgewachsener Sträucher. Nach der Ankündigung zu den anstehenden Arbeiten, über die auch unsere Redaktion berichtete, wurden über Nacht drei große Thujabäume am Fuße des Burgstalls gefällt. Wer steckt dahinter?

Unbekannter fällt in Kissing Bäume

Darüber rätselt auch Kissings Bürgermeister Reinhard Gürtner. Nach dem Aufruhr, den er vor drei Jahren nach den Fällaktionen erlebte, ist es ihm wichtig klarzustellen: „Das waren diesmal nicht die Bauhof-Rambos, wie die Leute sagen“, erklärt er. Am Samstagabend seien die Bäume noch gestanden, Sonntagfrüh lagen sie am Boden. Der Bürgermeister schätzt, dass die Thujen sicher über 20 Jahre alt waren. Den Beweggrund für die Tat kann er sich nicht erklären. Möglicherweise war der Verursacher durch die angekündigte Pflegemaßnahme am Burgstall inspiriert. „Wir haben das auf jeden Fall bei der Polizei zur Anzeige gebracht“, sagt Gürtner.

Beim regulären Rückschnitt der Gemeinde geht es darum, die Sicht auf das denkmalgeschützte Burgstall-Ensemble freizuhalten. Die umstrittene Fällung der beiden Lärchen geschah vorsorglich. Denn die Burgstallkapelle steht auf einem vor Jahrhunderten künstlich aufgeschütteten Hügel. Bei einem Sturm hätten die hohen Bäume auf das Gebäude fallen oder den Hang destabilisieren können, so die Befürchtung.