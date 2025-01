Wolle, Stoff und Nadeln: So wird der Handarbeitsflohmarkt vorbereitet

Ein Knäuel Wolle fällt aus einem Wäschekorb und rollt quer über den Flur. Lächelnd bückt sich eine Frau, während sie die Tür für andere öffnet. Der Trubel und die herzliche Atmosphäre lassen keinen Zweifel: Der Kissinger Frauenbund ist wieder aktiv. Am kommenden Samstag, 25. Januar, findet von 9 bis 13 Uhr im Dr.-Josef-Zimmermann-Haus am St. Bernhard-Platz 3 wieder der beliebte Handarbeitsflohmarkt statt. Wolle, Stoffe, Garne – im Kissinger Pfarrzentrum werden am Samstag zum zehnten Mal Schätze aus dem Nähkästchen angeboten.

