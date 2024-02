Aufgeheizte Debatte um Tafel über Schwangerschaftsabbrüche hilft niemandem

Plus Der Heimatkundeverein hängt das Schild wieder auf, das Frauenforum protestiert. Bürgermeister Eichmann beruft ein Gremium ein. Hätte es so weit kommen müssen?

Der Streit um die Tafel am Derchinger Besinnungsweg bringt niemanden weiter. Die Fronten sind verhärtet, keiner will die Gegenseite verstehen. Bürgermeister Eichmann tut gut daran, in einem Gremium die verschiedenen Meinungen an einen Tisch zu holen und eine neue Formulierung zu entwickeln. Doch mit etwas mehr Verständnis und Gelassenheit hätte es so weit gar nicht kommen müssen.

Die Kritiken sind grundsätzlich berechtigt

Die Kritiken beider Seiten sind grundsätzlich verständlich. Doch weder für das Frauenforum noch für den Heimatkundeverein ist der Streit zielführend. Dass die Aussage auf dem Schild missverständlich oder unpassend formuliert ist, ist eine berechtigte Kritik. Jedoch einfach das Schild abzuhängen, anstatt den Dialog zu suchen, holt die Gegenseite nicht mit ins Boot, sondern führt zu Verärgerung. Deshalb fühlt sich der Verein um Leonhard Knauer vor den Kopf gestoßen. Gleichzeitig war vorherzusehen, dass die Diskussion hochkocht, wenn das Schild mit unveränderter Aufschrift wieder aufgehängt wird. Nach der Kritik 2022 hätte der Heimatkundeverein mit mehr Verständnis und Fingerspitzengefühl reagieren müssen.

