Die Neugestaltung des Dorfes lohnt sich für Unterbergen

Plus Neuer Dorfplatz, mehr Raum für Fußgänger, Sitzbänke - in Unterbergen soll mit Hilfe eines Förderprogramms einiges vorangehen.

Eine tolle Sache könnte die Dorferneuerung für Unterbergen werden. Das haben Planer Ferdinand Kaiser und Bürgermeister Josef Wecker beim Rundgang durch den Ort anschaulich geschildert. Von den angedachten Änderungen würde das Dorf in vielerlei Hinsicht profitieren.

Der Verkehrsraum wird sicherer für Fußgänger. Denn mit dem Umbau wird ein durchgängig breiterer Gehweg entlang der Lechfeldstraße vom Bach bis zum Bushäuschen geschaffen. Das ergänzt gut den Ausbau der Ortsdurchfahrt - Kreisstraße AIC 12/ 17 -, welche der Landkreis gerade begonnen hat.