Einsatz für die Demokratie macht Hoffnung

Plus Wolfram Grzabka will zum 75. Geburtstag des Grundgesetzes mit einer ganz besonderen Aktion wachrütteln.

75 Jahre Grundgesetz geben berechtigten Anlass, über die Demokratie nachzudenken. Es gilt heute mehr denn je, sich für deren Werte einzusetzen und rechtsextremen Tendenzen entschieden entgegenzutreten. In der aktuellen Debatte über Rechtspopulismus und Fremdenfeindlichkeit verlangt es klare Positionen. Diese bezieht der Friedberger Wolfram Grzabka schon seit Jahren. Diesmal erhebt er seine Stimme für die Demokratie und steht auf für deren Werte, denn es sei „kurz vor zwölf“.

Wir sollten keine Strömungen dulden, die das zarte Pflänzchen der Demokratie mit ihren Stiefeln kaputt trampeln, so sein Credo. Rechtspopulismus bedient sich oft simpler Lösungen für komplexe Probleme, indem er Sündenböcke sucht und Gruppen gegeneinander ausspielt. Dies führt zu einer Atmosphäre der Angst, des Misstrauens und der Feindseligkeit gegenüber allem, was als „anders“ oder „fremd“ betrachtet wird. Fremdenfeindlichkeit ist nicht nur moralisch verwerflich, sondern auch schädlich für den gesellschaftlichen Zusammenhalt und den wirtschaftlichen Fortschritt. Eine offene und inklusive Gesellschaft, die dagegen Vielfalt schätzt und fördert, ist ein Motor für Innovation und Wachstum. Da bleibt zu hoffen, dass Grzabka und seine Kampagne erfolgreich sind. Auch wenn sie nur aufrüttelt, ist schon viel geholfen.