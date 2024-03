FCA Graffitis in Kissing und Friedberg: Bürger sind zu Recht empört

Plus Für manche ist es Kunst, für die meisten schlichtweg Sachbeschädigung. Die Kosten für die Entfernung der Schmierereien bleiben oft an den Kommunen hängen.

Die Empörung in der Bevölkerung ist absolut verständlich. Das Ausmaß, das die Schmierereien der FCA-Fans in Kissing und Friedberg inzwischen erreicht hat, bewegt sich jenseits jeglicher Toleranzgrenze. Anzeige gegen Unbekannt zu erstatten, wie es beide Gemeinden regelmäßig machen, führt leider nur selten zum Erfolg. Auch, weil die erforderlichen Spezialreinigungen zur Entfernung der Schmierereien jedes Mal tausende Euro an Steuergeldern verschlingen, fordern Bürgerinnen und Bürger: "Es muss etwas geschehen."

Macht es sich der FCA zu leicht, nach Vandalismus in Friedberg und Kissing?

Die Mitteilung der Pressestelle des FC Augsburg auf Anfrage unserer Redaktion lässt indes klar erkennen, dass der Club kein gesteigertes Interesse daran haben dürfte, weitere Maßnahmen zur Prävention zu ergreifen. Man verurteile zwar die Sachbeschädigungen an sich, warnt jedoch davor, die Ultraszene immer als Schuldige auszumachen. Das Argument, dass die Aufkleber der Fangruppierung im freien Handel erhältlich sind, dürfte beim ein oder anderen Betroffenen aber nur für Kopfschütteln sorgen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen