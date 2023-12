Fest der Vielfalt: Nacht der Sterne bietet für alle etwas

Plus Die Veranstaltung passt gut zur Weihnachtszeit. Und das nicht nur wegen klassischer Lieder wie "O du Fröhliche". Die Veranstaltungen bieten noch viel mehr.

Viele Städte und Gemeinden haben einen Weihnachtsmarkt. Einige Buden mit Glühwein und Waffeln, dazu noch Kleinkunst. Das reicht in den allermeisten Fällen auch aus, um eine heimelige Atmosphäre zu schaffen, die die Menschen zusammenbringt. In Friedberg kommt noch ein Bonus dazu: viele kulturelle Veranstaltungen und als Höhepunkt die Nacht der Sterne. Die müsste man erfinden, wenn es sie nicht schon gäbe.

Denn was die Organisatoren da jedes Jahr aufs neue auf die Beine stellen, ist weihnachtlich im besten Sinne. Da sind zum einen die zahlreichen Konzerte, die die Menschen mit Klassikern wie "O du Fröhliche" auf die Festtage einstimmen. Aber nicht nur einheimische Lieder erklingen in Stadtpfarrkirche, Schloss und Pfarrzentrum. Dass auch französische und englische Liedtexte zu hören sind, erinnert daran, dass Weihnachten international ist. Die ganze (westliche) feiert das Fest, das zu Frieden und Mitmenschlichkeit animiert.