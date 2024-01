Modehändler kämpfen – aber ihr Konzept wird weiterleben

Plus Mit dem Rübsamen-Aus kommt das Ende für drei Modeläden in Aichach-Friedberg. Doch ihr Konzept ist nicht überholt – das Prinzip dahinter bleibt aktuell.

Die Schließungen des Kultstores und S.Oliver-Stores in Friedberg und der Fashion Galerie in Aichach reißen eine Wunde in den lokalen Handel. Doch auch, wenn sich die Schließungen häufen, wäre es verfrüht, den Modehandel in Innenstädten abzuschreiben. Viele Geschäfte halten sich allen Widrigkeiten zum Trotz – und offenbaren dadurch, dass sie ein wichtiges Bedürfnis abdecken.

Rübsamen-Aus führt zu Schließungen in Aichach-Friedberg – andere Händler halten sich

Das Modegeschäft im Internet boomt seit fast zehn Jahren, und beinahe ebenso lange wird das damit verbundene Sterben der Händler in Innenstädten angekündigt. Ohne Frage, die Händler haben zu kämpfen. Nicht nur mit Online-Konkurrenz, sondern auch mit Inflation und gesunkener Kaufbereitschaft. Doch weiterhin behaupten sich zahlreiche Textilgeschäfte, obwohl Menschen ihre Modewünsche inzwischen in jeder Hinsicht online in Erfüllung gehen lassen könnten.

