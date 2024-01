Friedberg

Nach S.Oliver schließt auch der Kultstore – haben Modeläden noch Chancen?

Plus Das Ende des Modehändlers Rübsamen trifft Friedbergs Innenstadt doppelt: Neben dem S.Oliver-Store schließt auch der Kultstore. Das hat Folgen für die Innenstadt.

Friedberg verliert in wenigen Monaten einen weiteren Modehändler: Der Kultstore am Marienplatz wird geschlossen, spätestens Ende April. Grund dafür ist die Auslösung des Augsburger Modehauses Rübsamen – mitsamt all seiner Filialen in der Region. Dazu gehört nicht nur der Friedberger Kultstore, sondern auch der S.Oliver-Store in der Ludwigstraße, der bereits Ende Januar schließen wird. Dämmert nun das Ende der Modehändler in der Innenstadt herauf?

Ende von Rübsamen bedeutet auch das Aus für den Kultstore in Friedberg

Traurig, aber nicht überraschend – so hat Michael Schmitz das Rübsamen-Aus und die Schließung des Kultstores aufgenommen. Schmitz ist Inhaber des Hörgeräte-Akustikers Kini Hören und spricht für den Friedberger Aktivring: "Bereits mit der Ankündigung, dass der S.Oliver-Store schließen wird, haben sich die Probleme für Modehändler in der Innenstadt gezeigt." Die Herausforderung liege in der Größe der Verkaufsflächen. Große Flächen in Innenstädten sind teuer, daher weicht die Textilindustrie auf Randlagen aus. "Das sieht man auch in Friedberg, etwa bei Förg oder Schuh Schmid", sagt er.

