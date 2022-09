Kommentar

Reichsbürger darf man nicht belächeln

Plus Die Reichsbürger sind eine Gruppierung, die in der Öffentlichkeit immer häufiger auffallen. Aichach-Friedberg ist dabei keine Ausnahme. Vorsicht ist geboten.

Von Bianca Dimarsico

Die Reichsbürgerbewegung hat kein Gesicht. Sie ist nicht männlich, nicht weiblich, nicht arm, nicht reich. Den meisten Menschen sieht man ihre politische Orientierung nicht an. Genauso wenig dem Angeklagten, der am Montag vor dem Aichacher Amtsgericht erschien. Ein unauffälliger Mann, der einem nach der Verhandlung sogar freundlich zulächelt. Der verwitwete Rentner lebt in Friedberg, hat Kinder. Er führt nach außen hin wahrscheinlich ein ganz gewöhnliches Leben. Nur, dass er das in Wirklichkeit eben nicht tut.

