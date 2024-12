Restaurantbesitzer Redwan Taleb: Eine Geschichte zum Mutmachen

Authentische syrische Küche in Friedberg – für Kulinarikfans sind das gute Nachrichten. Wer mit Gerichten aus Nahost nicht so viel anfangen kann, tut es aber vielleicht mit der Geschichte des Mannes, der hinter dem neuen Restaurant „Ehh Okay“ in Friedberg steckt. Redwan Taleb hat viel erlebt: Mit seiner kleinen Familie musste er vor dem Bürgerkrieg fliegen, erst in den Libanon, Jahre später nach Deutschland. Freiwillig hat er sich nicht auf diesen Weg begeben, der aber nun hoffentlich für ihn ein besonders schönes neues Kapitel bereithält. Mit dem Restaurant hat Taleb sich nämlich seinen eigenen Traum in seiner neuen Heimat Friedberg erfüllt.

Diese Geschichte macht allen Mut, die selbst einen Traum haben, dem aber immer wieder Steine in den Weg gelegt werden. Sie zeigt, dass sich Beharrlichkeit und eine gewisse Risikobereitschaft auszahlen. Und vielleicht sorgt es auch dafür, dass jeder in seinen eigenen Möglichkeiten andere dabei unterstützt, seine Träume zu erreichen: mit einem aufmunternden Wort, einem Ratschlag, konkreter Hilfe oder – wie im Falle von Talebs Freunden – sogar einer finanziellen Investition. Denn so können solche Geschichten entstehen, wie aus einem geflüchteten Automechaniker ein Restaurantbesitzer in Friedberg wird.