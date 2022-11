Pläne für Rinnenthal: Was wird aus den anderen Stadtteilen?

Plus Angesichts vieler Wünsche und geringer finanzieller Spielräume steht Friedberg bei der Dorferneuerung in Rinnenthal vor schwierigen Entscheidungen.

Rinnenthal gehört mit nicht einmal 1000 Einwohnern zu den kleineren Stadtteilen von Friedberg. Und obwohl es seit geraumer Zeit nicht einmal mehr einen Ortssprecher im Stadtrat gibt, hat die Bürgerschaft einiges auf den Weg gebracht.