Wie sicher ist der Landkreis Aichach-Friedberg?

Plus 15 neue Stellen soll es für die Polizeiinspektionen Friedberg und Aichach geben. Das ist ein gutes Signal, denn das Sicherheitsgefühl ist nicht mit Zahlen messbar.

Die Polizei war diese Woche im Landkreis Aichach-Friedberg sehr sichtbar. Nicht nur durch Aktionen wie "Coffee with a Cop" am Friedberger Marienplatz im Rahmen des bundesländerübergreifenden Sicherheitstags. Verkehrskontrollen, Präventivmaßnahmen, der Blitzermarathon und Pressegespräche zeigen, die Polizei meint es ernst, wenn sie davon spricht, dass sie auf die Bevölkerung mehr zugehen will.

Die Anforderungen an die Polizeikräfte im Kreis Aichach-Friedberg steigen an

Polizeipräsident Martin Wilhelm verkündet voller Freude, dass es mehr Stellen geben werde. Ganze 15 davon werden es im Landkreis sein. Doch er gibt auch gleich zu, dass dieses Mehr an Stellen nicht gleichzusetzen ist mit mehr Personal. Denn diese Polizeikräfte müssen erst einmal ausgebildet werden. Zudem gehen andere Beamte wieder in Ruhestand, sind längere Zeit krank oder nehmen Erziehungszeiten. Es ist also noch lange nicht so weit, dass die Personaldecke der Polizeiinspektionen über die Maßen tragfähig ist. Dabei steigen die Anforderungen immer mehr an.

