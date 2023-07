Bei diesem Wettbewerb stehen regionale Zutaten im Mittelpunkt

Die Solidargemeinschaft Augsburg Aichach-Friedberger Land kürt den "Fairbraucher". Wie sich Christina Ullmann aus Derching den Sieg sicherte.

"Regionale Produkte sind ihren Preis wert" - unter diesem Motto stand der Wettbewerb, den die Solidargemeinschaft Augsburg Aichach-Friedberger Land ausgelobt hatte. Im Bauernmarkt Dasing wurden dazu 50 Kartoffeltüten mit regionalen "Unser Land"-Zutaten verteilt, um daraus einen Nudelsalat zuzubereiten. Die Teilnehmer sollten Fotos vom fertigen Gericht einsenden. Jetzt wurden die Gewinner gekürt.

"Die Entscheidung ist uns wirklich nicht leicht gefallen. Es gab so viele tolle Fotos. Danke an alle, die teilgenommen haben," sagte Michael Leuckel, der Vorsitzende der Solidargemeinschaft. Christina Ullmann und ihr Sohn aus Derching entschieden das Rennen für sich und bekamen den Ehrentitel "Fairbraucher". Sie bereiteten den Nudelsalat mit Sellerie zu und servierten ihn zu einem Grillspieß von regionalem Schwein. Wichtig ist dabei nur: Hier stehen regionale Zutaten im Mittelpunkt. Den Preis überreichte der Landtagsabgeordnete und Schirmherr der Aktion, Peter Tomaschko.

Die Erzeuger im Netzwerk stehen mit dem Rücken zur Wand

Die Verwendung regionaler Zutaten zieht so einiges nach sich: Nicht nur, dass die Wertschöpfungskette in der Region verbleibt, es hängt noch viel mehr daran. "Die 'Unser Land'-Erzeuger verpflichten sich freiwillig zu umweltverträglicher Landwirtschaft, sie wirtschaften nachhaltig, erhalten die Kulturlandschaft und achten auf die Artenvielfalt. In den 'Unser Land'- Lebensmitteln steckt ganzheitlicher Naturschutz, zusätzlich zur unabhängigen und krisenfesten Versorgung", so Leuckel.

Die Erzeuger im Netzwerk stehen laut Leuckel seit Monaten mit dem Rücken zur Wand. Auslöser dafür sind die andauernden Teuerungen und das zurückhaltende Kaufverhalten. Die Solidargemeinschaft appelliert darum an alle, ihre Macht als Verbraucher zu nutzen und mit dem Griff zu regionalen Lebensmitteln die Erzeuger im Landkreis jetzt und auch nachhaltig zu unterstützen: "Es ist fünf vor zwölf – oder eigentlich schon fünf nach zwölf. Was weg ist, ist weg. Und wir beobachten, dass immer mehr benötigte Strukturen wie Mühlen, Molkereien oder Bäcker wegbrechen. Erzeuger und Regionalinitiativen halten nicht mehr lange durch." (AZ)