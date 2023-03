Für die Osttangente beginnt die konkrete Planungsphase

Plus Jetzt werden Ingenieurbüros für die Umsetzung der Osttangente gesucht. Doch das Aktionsbündnis befürchtet, dass die Kosten der neuen Straßen explodieren könnten.

Bereits im kommenden Herbst soll der erste Planungsauftrag für einen Teilbereich der künftigen Osttangente vergeben werden. Dies teilen der Bundestagsabgeordnete Hansjörg Durz und der Landtagsabgeordnete Peter Tomaschko (beide CSU) nach einem Gespräch im Staatlichen Bauamt Augsburg mit. Doch lässt sich das Vorhaben überhaupt noch finanzieren? Das Aktionsbündnis Keine Osttangente (A-KO) weist auf eine kürzlich von Greenpeace veröffentlichte Studie hin und befürchtet, dass die Straße statt der geplanten 192 Millionen bis zu 576 Millionen Euro kosten könnte.

Ursprünglich als durchgängig autobahnähnliche Verbindung zwischen der A8 bei Derching und der B17 bei Oberottmarshausen hatte das Projekt bei den Anrainergemeinden heftigen Protest ausgelöst. Im Juni 2021 legten Tomaschko und Durz gemeinsam mit Landrat Klaus Metzger eine abgespeckte Version vor, die im Wesentlichen vier Punkte beinhaltet:

Nur noch die Kreisstraße AIC 25 zwischen der Autobahn und dem Friedberger Businesspark soll vierspurig ausgebaut werden.

Kissing erhält eine zweispurige Umfahrung auf der Trasse der Auenstraße, die unmittelbar am südlichen Ortsende wieder auf die bestehende B2 zurückschwenkt.

Der Lückenschluss durchs Lechfeld zur B17 entfällt.

Kreuzungsausbau in Friedberg ist der nächste Schritt

Beim Gespräch im Staatlichen Bauamt ging es vorrangig um die Umfahrung von Kissing und um den Ausbau der Kreuzung von AIC25 und B300 in Friedberg. In einem nächsten Schritt sollen die konkreten Planungsleistungen an externe Ingenieurbüros vergeben werden. Hierfür sind zwei separate VgV-Verfahren notwendig. Die sogenannte Vergabeverordnung (VgV) regelt den rechtlichen Rahmen für die Vergabe von öffentlichen Aufträgen, wenn die Maßnahme einen bestimmten finanziellen Auftragswert übersteigt. Die Aufträge müssen dann europaweit ausgeschrieben werden.

Beide VgV-Verfahren sollen nach Angaben der Abgeordneten ab dem Frühsommer laufen. Für die Ortsumfahrung in Kissing werde mit der Zuschlagserteilung an ein Ingenieursbüro im Herbst 2023 gerechnet, für die Kreuzung B300 in Friedberg bis Februar 2024.

Abgeordnete sind mit Planungen zur Osttangente zufrieden

Durz und Tomaschko zeigten sich sehr zufrieden mit dieser Aussicht. Man setze sich weiter gemeinsam dafür ein, die Bürger entlang der B2 wirksam zu entlasten, gleichzeitig dem erhöhten Verkehrsaufkommen Rechnung zu tragen und vor allem die Verkehrssicherheit zu verbessern, heißt es in einer Pressemitteilung.

Dagegen rechnen die Gegner des Projekts mit einer Kostenexplosion. A-KO-Sprecher Wolfhard von Thienen verweist auf eine neue Studie von Greenpeace, wonach die Kosten für Neu- und Ausbau der Bundesfernstraßen bis 2035 um das Dreifache von 51 Milliarden auf 153 Milliarden steigen werden. Die Studie hat hierzu 351 der im Bundesverkehrswegeplan enthaltene Fernstraßenprojekte ausgewertet, für die aktualisierte Kostenschätzungen des Bundesverkehrsministeriums vorliegen. Als Ursache werden allgemeine Kostensteigerungen wie Inflation und Preissteigerungen für Material angegeben. Es wird aber auch betont, dass Projekte bei ihrer Anmeldung für den Bundesverkehrswegeplan systematisch unterbewertet wurden, um ein günstiges Nutzen/Kosten-Verhältnis zu erreichen.

Aktionsbündnis: Osttangente ist sündhaft teuer und sinnlos

"Für die Osttangente liegen leider keine aktualisierten Kostenschätzungen vor", räumt von Thienen ein. Basierend auf den Ergebnissen der Studie könnten sie aber statt der im Jahr 2016 kalkulierten 192 Millionen rund ca. 576 Millionen Euro betragen. Er fordert daher, umgehend die Planungen dieser, aus Sicht des Aktionsbündnisses, sündhaft teuren und sinnlosen Straße einzustellen.

Kritisch sieht auch der Markt Mering die Kissinger Umgehung. St. Afra sei heute schon an drei Seiten von großen Straßen umzingelt und dürfe im Zuge dieser Planung nicht zu einer Verkehrsinsel degeneriert werden. Alternative Trassen, die im Westen von St. Afra bis zur Staatsstraße nach Königsbrunn führen, kollidieren einerseits mit Naturschutzbelangen und schränken außerdem die Möglichkeiten zur Erweiterung des Meringer Gewerbeparks ein.