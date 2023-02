So viele Flüchtlinge wie nie: Wie der Landkreis den Andrang bewältigen will

Plus Bald ist im Wittelsbacher Land auch das letzte Bett für Flüchtlinge belegt. Doch nicht nur die Beschaffung von geeigneten Wohnungen bereitet den Verantwortlichen Sorgen.

Der Landkreis Aichach-Friedberg sucht händeringend nach Unterkünften für Flüchtlinge. Zusätzlich zu den Asylbewerbern, die überwiegend aus Syrien, Afghanistan und dem Irak stammen, kamen seit dem russischen Überfall vor einem Jahr rund 2000 Menschen aus der Ukraine im Wittelsbacher Land an. Angesichts des anhaltend hohen Zustroms kritisierte Landrat Klaus Metzger die Haltung der Bundesregierung. Mehrere Schreiben des Deutschen Landkreistags an Kanzler Olaf Scholz ( SPD) seien unbeantwortet geblieben. "Der sogenannte Flüchtlingsgipfel am 16. Februar verdient weder diesen Namen noch war er befriedigend", sagte der CSU-Politiker.