Mitte August hat Lisa Leiter als Marktmanagerin ihr Büro in der Bürgermeister-Wohlgeschaffenstraße 10 in Mering bezogen. Seitdem hat die 26-Jährige schon einiges angeschoben. Im Austausch mit Gewerbetreibenden, Vereinen und Gemeinde will sie neue Ideen für Mering entwickeln. Es wird aber auch darum gehen, frühere Erfolgsaktionen wie die Einkaufsnacht neu zu beleben.

